Импровизационный батл между четырьмя командами актеров пройдет в Театре Олега Табакова

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Четыре команды из московских театров примут участие в "Импровизационном батле. 4 на 4", который пройдет в понедельник на Новой сцене Театра Олега Табакова. Артисты будут соревноваться в постановке этюдов на предложенные темы, сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"В этом году мы пробуем новый вариант: четыре на четыре. Будут четыре театра: театр "Эрмитаж", театр "Сфера", Театр Романа Виктюка и Театр Олега Табакова, в каждой команде - четыре участника. В один день пройдет несколько раундов, которые будут завязаны на парных этюдах, все действие построено по системе К. С. Станиславского", - сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, перед началом действия зрители заполнят анкеты, которые затем артисты будут вытягивать и разыгрывать описанные ситуации. В том числе, предполагается, что в одном из раундов артисты будут представлять номера, при этом не используя в речи одну конкретную букву.

Владимир Машков будет открывать данное мероприятие. Среди приглашенных гостей можно будет увидеть Егора Бероева, Андрея Мерзликина, Арарата Кещана, других режиссеров и артистов, которые поддерживают эту идею. В мероприятии примет участие также Губернаторский оркестр Московской области.

Планируется также проведение онлайн-трансляции, зрители которой смогут наблюдать за игрой, предлагать свои задания актерам и голосовать за какую-либо команду.

О соревновании

Мероприятие пройдет в рамках ежегодного "Московского чемпионата по актерской импровизации". Идея проекта родилась в Московском Театре на Юго-Западе. В 2017-2018 годах батл проводился уже с участием столичных театров при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Как пояснили в пресс-службе, обычно чемпионат проходит в течение определенного времени, и участвуют в нем восемь театров. Чемпионская сетка строится таким образом, что сначала происходит жеребьевка, определяющая, какой театр с каким играет, затем идут отборочные соревнования, полуфиналы и финал. Формат четыре на четыре является новым для мероприятия. Автором и руководителем батла выступает Максим Драченин.