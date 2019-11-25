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"Союзмультфильм" выпустит в декабре продолжение "Умки"

Первому мультфильму о белом медвежонке и его товарище исполнится 50 лет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" к 50-летию мультфильма "Умка" выпустит продолжение истории о белом медвежонке и его товарище, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе студии.

"Киностудия "Союзмультфильм" в декабре 2019 года представит финальную часть мульт-трилогии о белом медвежонке по имени Умка. Долгожданная встреча зрителя с Умкой и его другом произойдет спустя 50 лет после выхода первого мультфильма", - говорится в сообщении.

"Умка" - это рассказ о приключениях медвежонка и мальчика. "Мультфильм расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познает мир, во второй - взрослеет и отправляется в странствие, в третьей - возвращается домой", - добавили в пресс-службе.

По словам директора киностудии Бориса Машковцева, в финале прозвучит "добрая и мелодичная песня, исполненная в лучших традициях отечественной мультипликации". "Это будет замечательный подарок российским зрителям на Новый год", - цитирует его пресс-служба.

Генеральным спонсором мультфильма выступила компания "Роснефть". Проект поддержало Министерство культуры РФ.

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