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Российская картина "На Париж!" получила главный приз британского кинофестиваля

Фильм основан на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Дебютная полнометражная лента Сергея Саркисова "На Париж!" приняла участие в международном кинофестивале UK Film Fest и была отмечена в номинации "Лучший художественный фильм". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Блиц фильм", которая занималась созданием киноленты.

"Российский фильм "На Париж!" получил главный приз международного кинофестиваля UK Film Fest. Организаторы киносмотра вручили награду за "Лучший художественный фильм" режиссеру и генеральному продюсеру Сергею Саркисову, который приехал представить картину перед британской публикой. Показ киноленты состоялся 23 ноября в Лондоне", - уточнили в пресс-службе.

Фильм основан на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым. Эта история была найдена и записана режиссером и сценаристом Станиславом Говорухиным, а созданный им сценарий был доработан режиссером Сергеем Ашкенази. Главные роли в картине исполнили Федор Добронравов, Михаил Ефремов, Кирилл Зайцев, Игорь Золотовицкий, Торнике Квитатиани, Алина Ланина, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Певцов, Евгений Стычкин.

Международный кинофестиваль UK Film Fest проходит ежегодно с 2011 года. Своей задачей организаторы фестиваля считают открытие новых имен, а также привлечение внимания к работам уже известных кинематографистов. В этом году мероприятие проходило с 19 по 23 ноября.

Теги
ВеликобританияРоссияФранцияГоворухин, Станислав СергеевичЛитвинова, Рената МуратовнаМаковецкий, Сергей ВасильевичПевцов, Дмитрий Анатольевич
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