В Россию впервые привезут работы Анненкова из парижского Центра Помпиду

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью" пройдет в Музее русского импрессионизма в Москве 13 февраля - 24 мая 2020 года. Зрители впервые увидят работы художника из парижского Центра Помпиду, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

"Творчество знаменитого художника, иллюстратора поэмы "Двенадцать" Александра Блока, блистательного портретиста, в чьих работах запечатлены образы Серебряного века русской культуры, впервые будет представлено в таком объеме: более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции. Впервые будут показаны произведения из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, созданные мастером в эмиграции и ранее не выставлявшиеся в России", - рассказали в пресс-службе.

Также в состав экспозиции войдут работы Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, фонда V-A-C, Московского музея современного искусства и других музейных институций и частных коллекций.

Экспозиция покажет наиболее значимые направления творчества Анненкова в России и после его отъезда во Францию в 1924 году. "Зрители увидят Анненкова-живописца, художника театра, книжного иллюстратора - неутомимого экспериментатора, в чьем творчестве отразился бурный и сложный период русской истории первой половины XX века", - отметили в музее.

Среди известных произведений, представленных на выставке: "Вид на Пантеон из Люксембургского сада", "Лес. Июнь", "Портрет Федора Комиссаржевского", "Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни" и многие другие. Кроме иллюстрированного каталога к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской. Куратором выставки выступает Анастасия Винокурова, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма. Научным консультантом - Анна Дьяконицына, старший научный сотрудник отдела живописи второй половины ХХ века Третьяковской галереи.

О художнике

Анненков - русский живописец и график, художник театра и кино, книжный иллюстратор. В 1911 году Анненков отправился в Париж, где продолжил обучение в мастерских Валлотона и Дени. В 1913 году художник впервые выставил кубистические пейзажи. После возвращения из Франции Анненков активно работал в театре. Он оформил около 50 спектаклей для сцен Петербурга и Москвы, работал над созданием декораций театра "Кривое зеркало", где применил новаторские, экспрессионистские идеи.

Расцвет творчества Анненкова приходится на послереволюционные годы. Вершиной его графического искусства стала серия иллюстраций к третьему изданию поэмы Блока "Двенадцать" (1918). Помимо этого, Анненков прославился серией живописных и графических портретов деятелей культуры 1910-1920-х годов: Анны Ахматовой, Велимира Хлебникова, Сергея Есенина, Владислава Ходасевича.

В 1924 году уехал из России. Поселился в Париже и приобрел широкую известность как художник театра и кино. Оформил свыше 100 спектаклей и создал эскизы костюмов и декораций к более чем 50 кинофильмам. За постановку фильма "Мадамде" Оффюльса был удостоен диплома "Оскар" Американской кинематографической академии.