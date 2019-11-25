{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представители Книги рекордов Гиннесса посетят инаугурацию органа в "Зарядье" в Москве

Орган в концертном зале будет играть 24 часа подряд

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представители Книги рекордов Гиннесса посетят представление публике самого большого в столице органа, которое состоится 29 февраля 2020 года в московском концертном зале "Зарядье". Об этом сообщается на сайте зала.

"За сутки инаугурацию смогут посетить порядка 20 тыс. человек. Еще никогда орган в концертном зале не играл 24 часа подряд, поэтому на шоу будут присутствовать представители Книги рекордов Гиннесса", - говорится в сообщении.

Представление начнется в полночь 29 февраля, звучание инструмента будут демонстрировать ведущие органисты мира.

Режиссером акции выступает швейцарец Даниэле Финци Паска, известный такими масштабными постановками, как церемонии закрытия олимпийских игр в Турине и Сочи. Продолжительность каждого сеанса составит 20 минут, 10 из которых зрители проведут в зале. На входе, в фойе, их будут встречать студенты театральных и музыкальных вузов Москвы, которые расскажут об истории органа.

"Попав в зал, зрители окажутся в магическом световом пространстве, главной частью которого станут сцена, органист и сам инструмент. Следуя за гидом, зрители пройдут по причудливому световому лабиринту, расположенному в сценическом пространстве. В центре лабиринта публика сможет увидеть органиста во время исполнения буквально на расстоянии вытянутой руки", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что для создания этого маршрута будут задействованы все современные технологии зала "Зарядье", созданы световая и видеоинсталляции.

Первые работы по установке органа, созданного французской фирмой, были проведены в 2018 году. Девятого июля 2019 года началась его финальная монтировка. В столицу из Франции доставили более 3,6 тыс. деревянных металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров. Всего орган имеет 85 регистров, 5 тыс. 737 труб разной формы и длины, клавиатурную консоль из четырех мануалов (61 клавиша) и мобильную консоль с четырьмя мануалами (32 клавиши).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Выставку наскального искусства в Москве впервые подготовили с помощью 3D-технологий
Мероприятие пройдет в Большом зале Российского исторического общества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС