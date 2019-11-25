Представители Книги рекордов Гиннесса посетят инаугурацию органа в "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Представители Книги рекордов Гиннесса посетят представление публике самого большого в столице органа, которое состоится 29 февраля 2020 года в московском концертном зале "Зарядье". Об этом сообщается на сайте зала.

"За сутки инаугурацию смогут посетить порядка 20 тыс. человек. Еще никогда орган в концертном зале не играл 24 часа подряд, поэтому на шоу будут присутствовать представители Книги рекордов Гиннесса", - говорится в сообщении.

Представление начнется в полночь 29 февраля, звучание инструмента будут демонстрировать ведущие органисты мира.

Режиссером акции выступает швейцарец Даниэле Финци Паска, известный такими масштабными постановками, как церемонии закрытия олимпийских игр в Турине и Сочи. Продолжительность каждого сеанса составит 20 минут, 10 из которых зрители проведут в зале. На входе, в фойе, их будут встречать студенты театральных и музыкальных вузов Москвы, которые расскажут об истории органа.

"Попав в зал, зрители окажутся в магическом световом пространстве, главной частью которого станут сцена, органист и сам инструмент. Следуя за гидом, зрители пройдут по причудливому световому лабиринту, расположенному в сценическом пространстве. В центре лабиринта публика сможет увидеть органиста во время исполнения буквально на расстоянии вытянутой руки", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что для создания этого маршрута будут задействованы все современные технологии зала "Зарядье", созданы световая и видеоинсталляции.

Первые работы по установке органа, созданного французской фирмой, были проведены в 2018 году. Девятого июля 2019 года началась его финальная монтировка. В столицу из Франции доставили более 3,6 тыс. деревянных металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров. Всего орган имеет 85 регистров, 5 тыс. 737 труб разной формы и длины, клавиатурную консоль из четырех мануалов (61 клавиша) и мобильную консоль с четырьмя мануалами (32 клавиши).