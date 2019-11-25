Выставку наскального искусства в Москве впервые подготовили с помощью 3D-технологий

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Открывшаяся в Москве выставка произведений наскального искусства "Сквозь века и пространства" демонстрирует достижения 3D-технологий, показывая зрителям копии древних изображений из труднодоступных районов России. Об этом журналистам в понедельник сообщил директор Института археологии Российской академии наук (РАН) Николай Макаров.

"Такого рода выставка открылась впервые с 2005 года. Тогда она проводилась на площадке РГГУ, уровень технических средств был совершенно другим и было невозможно передать в полной мере своеобразие этих памятников и их фактуру. Нынешняя экспозиция демонстрирует достижения 3D-технологий. Представленные в Большом зале Российского исторического общества (РИО) копии произведений древних художников из удаленных и порой весьма труднодоступных уголков страны стараниями молодых специалистов получились максимально близки к оригиналам", - сказал Макаров, открывая выставку вместе с председателем РИО Сергеем Нарышкиным.

По его словам, экспозиция является достойным завершением празднования столетия российской академической археологии. "Разумеется, она имеет и большое просветительское значение: произведения первобытных художников стали более доступными. Глядя на них, зрители еще раз убеждаются в том, что человеческая история - это не только политические события и военные конфликты, но и, конечно, творчество и взлеты человеческого духа. Искусство палеолита, неолита, эпохи бронзы все еще недооценено, по крайней мере в России", - добавил директор Института археологии РАН.

Центральное место на выставке заняли памятники наскального искусства, входящие в Предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО - в частности, Капова пещера в Башкирии, Оглахты в Хакасии, онежские и беломорские петроглифы в Карелии.

В 2019 году в России отмечается столетие академической археологии. 18 апреля 1919 года декретом Советского правительства была учреждена Российская академия истории материальной культуры (РАИМК). Ее преемниками выступают Институт археологии РАН в Москве и Институт истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге.