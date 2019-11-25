Коллектив "Ленфильма" выразил поддержку гендиректору киностудии Эдуарду Пичугину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники "Ленфильма" выразили поддержку генеральному директору киностудии Эдуарду Пичугину. Соответствующее обращение принято на общем собрании коллектива в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

Собрание проходило на фоне конфликта между Союзом кинематографистов Петербурга и руководством "Ленфильма" из-за тяжелой финансовой ситуации на студии. На общем собрании Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России 19 ноября был принят текст обращения к президенту РФ, в котором предлагается осуществить смену руководства киностудии из-за неудовлетворительной работы, провести проверку ее деятельности с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ, а также разработать новую программу по финансовому оздоровлению "Ленфильма".

"Мы поддерживаем генерального директора Эдуарда Пичугина, который на протяжении семи лет руководит нашей студией, сохраняя и развивая ее. Пичугин успешно отстаивает интересы студии и коллектива перед органами власти и кредиторами, контролирующими структурами и иностранными партнерами, кинопрокатчиками и мастерами киноиндустрии. Мы вместе с ним восстанавливаем студию: работают павильоны, производственные цеха, возрождаем киноклуб, создано выставочно-культурное пространство, приобретена современная техника, есть планы дальнейшего развития студии. Мы ценим его деловые качества и решительность в сбережении старейшей кинофабрики страны", - говорится в тексте обращения.

Кроме того, сотрудники дали положительную оценку деятельности совета директоров киностудии. "Не отрицая временные финансовые трудности, которые при деятельном участии руководства страны преодолевает наша киностудия, мы положительно оцениваем работу совета директоров предприятия", - сказано в документе.

Генеральный директор киностудии, выступая на собрании, сказал, что усилиями коллектива и при поддержке разных сторон традиции "Ленфильма" удалось сохранить. "Мы смогли сохранить "Ленфильм", смогли его возродить и сегодня говорим о будущем "Ленфильма", - сказал он, назвав коллектив киностудии "семьей".

Финансовые трудности

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. Ранее генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин сообщил ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед банком ВТБ.

В конце октября также сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед банком ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации. 20 ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что представитель ВТБ может войти в совет директоров киностудии.