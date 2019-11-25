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Настасьинский переулок в Москве не будет назван в честь Марка Захарова

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре Евгения Герасимова, переименовывать переулок нельзя, так как его название историческое

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Настасьинский переулок, расположенный недалеко от театра "Ленком" в центре Москвы, не будут переименовывать в честь художественного руководителя театра, народного артиста СССР Марка Захарова, так как историческое название нельзя менять. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

"Мы рассматриваем любые предложения, которые возникают [по переименованию]. Назвать переулок, ведущий к театру, в честь Марка Захарова было бы красиво. Но Настасьинский переулок - это его историческое название, в соответствии с правилами, установленными Департаментом культурного наследия, его нельзя менять", - пояснил он ТАСС.

По словам Герасимова, сейчас Мосгорнаследие рассматривает несколько вариантов улиц, которые могут быть переименованы в честь Захарова. После этого будут проводить согласование с его родственниками и местными депутатами тех районов, где может произойти переименование.

Ранее Герасимов сообщал, что Настасьинский переулок может получить имя Захарова.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы он поставил более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его режиссерских работ в кино - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

Художественный руководитель "Ленкома" умер 28 сентября 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.

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