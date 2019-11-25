Драгоценности Людмилы Зыкиной покажут в Историческом музее в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Выставка "Драгоценности Людмилы Зыкиной" пройдет в Историческом музее в Москве с 28 ноября по 2 декабря. Планируется, что позднее ювелирные изделия будут проданы на аукционе, говорится в сообщении пресс-службы аукционного дома "12-й стул".

"Всего пять дней - с 28 ноября по 2 декабря 2019 года - в Историческом музее будет открыта выставка "Драгоценности Людмилы Зыкиной". Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения выдающейся певицы, которая по праву олицетворяла собой подлинную красоту русской песни, музыки и культуры. Уникальная коллекция Людмилы Зыкиной будет представлена широкой публике впервые. Выставка организована при участии аукционного дома "12-й стул", - говорится в сообщении.

В экспозиции будут представлены 40 предметов, среди которых есть украшения, дополнявшие сценические образы Зыкиной, известны многочисленные фотографии певицы в некоторых украшениях. "Это, в первую очередь, любимые серьги певицы с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами огранки кабошон в 17 карат, которые певица называла "Мои серьги", - говорится в сообщении.

Также гости музея увидят колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993-2003 годы), отцом нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Среди других предметов - колье со 112 бриллиантами, старинная брошь-трансформер, серебряная брошь "Снежинка" с гранатами-пиропами, золотая брошь "Павлин" с бирюзой и др.

Помимо ювелирных украшений, на выставке можно будет увидеть шкатулки, облицованные малахитом, яшмой и чароитом; грампластинки с записями песен в исполнении Зыкиной, чей голос заслуженно считается одним из самых узнаваемых голосов России; а также бусы из бисера, сделанные вручную самой певицей.