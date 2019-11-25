Эксперт: законопроект об ограничении количества сеансов отразится на российском кино

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Изменения в законе о господдержке российского кино, согласно которым количество сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа показа всех фильмов в кинотеатре, прежде всего отразится на отечественных блокбастерах. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Специфичный момент, что, в принципе, фильмов, у которых доля сеансов превышает 35% в году не больше десяти, причем среди них очень много российского кино. Все фильмы масштаба "Полицейский с Рублевки", "Экипаж", "Движение вверх", "Т-34" - у них у всех была доля больше 35%, потому что это массово продвигаемые фильмы, блокбастеры. Но если вы сегодня посмотрите расписание кинотеатров, то вряд ли вы найдете фильм, который бы близко к этим 35% был", - сказал он.

Ранее Минкультуры РФ представило проект закона, который вводит ограничения на количество сеансов одного фильма в одном кинотеатре в течение дня или недели в зависимости от числа кинозалов. Предлагаемая мера, по мнению ведомства, должна повысить разнообразие демонстрируемых картин.

По словам Березина, законопроект не является эффективным. "Невозможно одной строкой в законе что-то кардинально изменить. Разные кинотеатры, разные ситуации, разные режимы проката. Бессмысленность закона показывает также то, что продюсер может выпустить две версии фильма 18+ и 16+, условно говоря, у них будет два разных прокатных удостоверения, соответственно каждый получит свою квоту по 35%", - добавил он.

"Второй момент, что самые вкусные сеансы, за которые бьются все создатели фильмов - это вечерние и в выходные дни. Соответственно, если даже вечерние сеансы будут заняты одним и тем же фильмом, доля которого не будет превышать эти 35%, то у зрителя это все равно будет ощущение, что идет один и тот же фильм", - подчеркнул Березин.

Собеседник агентства также отметил, что логика кинотеатра состоит в показе интересных массовых фильмов. "Не факт, что разнообразие - это то, что нужно зрителю. Зрителю нужно хорошее, интересное кино. А любой нормальный кинотеатр всегда улавливает настроение зрителя", - считает глава ассоциации.