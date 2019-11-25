{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: законопроект об ограничении количества сеансов отразится на российском кино

По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, эта инициатива не является эффективной

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Изменения в законе о господдержке российского кино, согласно которым количество сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа показа всех фильмов в кинотеатре, прежде всего отразится на отечественных блокбастерах. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Специфичный момент, что, в принципе, фильмов, у которых доля сеансов превышает 35% в году не больше десяти, причем среди них очень много российского кино. Все фильмы масштаба "Полицейский с Рублевки", "Экипаж", "Движение вверх", "Т-34" - у них у всех была доля больше 35%, потому что это массово продвигаемые фильмы, блокбастеры. Но если вы сегодня посмотрите расписание кинотеатров, то вряд ли вы найдете фильм, который бы близко к этим 35% был", - сказал он.

Ранее Минкультуры РФ представило проект закона, который вводит ограничения на количество сеансов одного фильма в одном кинотеатре в течение дня или недели в зависимости от числа кинозалов. Предлагаемая мера, по мнению ведомства, должна повысить разнообразие демонстрируемых картин.

По словам Березина, законопроект не является эффективным. "Невозможно одной строкой в законе что-то кардинально изменить. Разные кинотеатры, разные ситуации, разные режимы проката. Бессмысленность закона показывает также то, что продюсер может выпустить две версии фильма 18+ и 16+, условно говоря, у них будет два разных прокатных удостоверения, соответственно каждый получит свою квоту по 35%", - добавил он.

"Второй момент, что самые вкусные сеансы, за которые бьются все создатели фильмов - это вечерние и в выходные дни. Соответственно, если даже вечерние сеансы будут заняты одним и тем же фильмом, доля которого не будет превышать эти 35%, то у зрителя это все равно будет ощущение, что идет один и тот же фильм", - подчеркнул Березин.

Собеседник агентства также отметил, что логика кинотеатра состоит в показе интересных массовых фильмов. "Не факт, что разнообразие - это то, что нужно зрителю. Зрителю нужно хорошее, интересное кино. А любой нормальный кинотеатр всегда улавливает настроение зрителя", - считает глава ассоциации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов
Ему было 76 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС