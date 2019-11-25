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Картину Николая Фешина продали на аукционе в Лондоне за $3 млн

Речь идет о картине "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо"
Картина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" Пресс-служба аукционного дома Christie's
Описание
Картина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо"
© Пресс-служба аукционного дома Christie's

ЛОНДОН, 25 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина Николая Фешина (1881-1955) под названием "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо" ушла с молотка в Лондоне за £2,3 млн ($3 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Christie's, который начал традиционную осеннюю неделю торгов предметами русского искусства.

"Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники Фешина. Он был написан в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом", - добавили в аукционном доме.

Эксперты оценивали стоимость портрета, который выставила на аукцион семья художника из своего собрания, в £2-3 млн ($2,6-3,8 млн).

Работы Шишкина и Айвазовского

На торгах Christie's в понедельник была также продана картина "Сухостой" Ивана Шишкина (1832-1898) чуть более чем за £1 млн ($1,33 млн) при оценке в £700-900 тыс. ($900 тыс. - 1,2 млн). Она была написана в 1897 году, всего за год до знаменитой "Корабельной рощи", хранящейся в Русском музее.

Написанная в 1873 году Иваном Айвазовским (1817-1900) картина "Искья на закате" была приобретена за £491 тыс. ($635 тыс.). Еще одна работа Айвазовского под названием "Пушкин, смотрящий на Аю-Даг, Крым" ушла с молотка за £162,5 тыс. ($210 тыс.) при оценке в £80-120 тыс. ($105-155 тыс.).

Во второй половине дня с молотка в Christie's уйдут предметы декоративно-прикладного искусства.

Торги предметами русского искусства проходят в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Christie's в ней также принимают участие такие дома, как Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Общая выручка "русской недели" в июне 2019 года превысила $45 млн, торги стали самыми успешными за многие годы.

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