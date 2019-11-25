Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер в понедельник в возрасте 76 лет. Об этом говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

"Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени прощания с актером будет сообщено в ближайшее время.

Семенов родился 17 ноября 1943 года. Окончил актерский факультет ВГИКа. С 1966 года служил в Театре на Таганке. Был задействован в спектаклях: "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Калека с Инишмана" и многих других. Снялся более чем в 19 фильмах, в том числе в картинах "Золотой теленок" и "Красавец-мужчина".