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Фильм о неизвестных фактах блокады Ленинграда вошел в шорт-лист премии "Золотой единорог"

Картину Федора Попова "Коридор бессмертия" покажут на Неделе российского кино в Лондоне

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Картина Федора Попова "Коридор бессмертия", рассказывающая о строительстве железнодорожной линии в блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны, вошла в шорт-лист премии "Золотой единорог" и будет показана на Неделе российского кино в Лондоне. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе студии "Стелла".

"Фильм режиссера Федора Попова, производства студии "Стелла" вошел в шорт-лист "Золотого единорога" и будет показан в рамках Недели российского кино. Фильм "Коридор бессмертия", который рассказывает о малоизвестных фактах блокады Ленинграда, вышел в год, предшествующий 75-летию Великой Победы. Его российская премьера состоялась в мае", - говорится в сообщении.

Лента Федора Попова "Коридор бессмертия" посвящена малоизвестному факту периода Великой Отечественной войны - строительству и работе секретной железнодорожной магистрали, соединившей осажденный Ленинград с "большой землей". В течение года по ней доставляли продовольствие и боеприпасы, что позволило накопить силы и освободить город. Строительство и функционирование дороги осуществлялись в тяжелейших условиях - под непрестанным огнем фашистов с земли и с воздуха.

Действие фильма разворачивается вокруг вчерашней ленинградской школьницы Маши Яблочкиной, которая после блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии.

Съемки проходили на Октябрьской железной дороге, улицах и площадях Петербурга. В Новгородской области на берегу озера Ильмень был воссоздан процесс масштабного строительства железнодорожного моста через Неву. Еще одно место съемок - учебный железнодорожный полигон Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева под Лугой. Прототипами некоторых героев картины стали реальные участники обороны Ленинграда. По словам режиссера, работа над фильмом длилась около 10 лет с момента задумки, в создании картины успел принять участие писатель Даниил Гранин (1919-2017), который выступил историческим консультантом картины.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот день успешно завершилась Красносельско-Ропшинская операция войск Ленинградского фронта "Январский гром", итогом которой стало полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня. Битва за Ленинград началась в июле 1941 года и завершилась в августе 1944 года, в ней погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. человек из числа мирного населения. Точное число жертв блокады историки не могут назвать до сих пор.

О премии

"Золотой единорог" - премия за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. Традиционно вручается в рамках Недели российского кино. В этом году церемония награждения состоится 30 ноября.

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