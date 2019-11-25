Минкультуры отказало в прокатных удостоверениях новеллам арт-проекта Хржановского "Дау"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры России не выдало прокатные удостоверения четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского "Дау" из-за материалов, пропагандирующих порнографию. Об этом говорится в понедельник на сайте ведомства.

Обращение с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на четыре киноновеллы поступило в ведомство 31 октября.

"Принято решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений на фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера" (режиссер - Илья Хржановский)", - говорится в сообщении.

"Данное решение принято в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 Правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию", - добавили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, проект "Дау" Ильи Хржановского поделен на 10 эпизодов.

"Первые 6 эпизодов, поданные в Минкультуры, получили прокатное удостоверение в установленные сроки", - отметил собеседник агентства.

Режиссер и его проект

Илья Хржановский - российский кинорежиссер, сын российского мультипликатора Андрея Хржановского. Он получил известность после выхода ленты "4" в 2004 году. Арт-проект "Дау", над которым Хржановский работал в течение 12 лет, был представлен в конце январе 2019 года в Париже. Проект он назвал в честь нобелевского лауреата, советского физика Льва Ландау (1908-1968), которому он посвятил фильм по мотивам мемуаров вдовы академика Коры.

Эта картина занимает центральное место в проекте. Съемки ленты проходили с 2008 года в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Баку, Копенгагене и Лондоне.