Команда Театра Олега Табакова победила в "Импровизационном батле" московских театров

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Четыре команды из московских театров - по четыре человека в каждой - сразились в "Импровизационном батле. 4 на 4", который прошел в понедельник на Новой сцене "Табакерки". Победителями стали хозяева сцены.

Артисты соревновались в четырех раундах. Первые два - отборочные, третий - "бронзовый" и четвертый - "золотой", за первое и второе места. Во всех этапах командам нужно было разыграть парные этюды, исходя из предложенных обстоятельств по системе Константина Станиславского.

Второе место занял Театр Романа Виктюка, а третье - театр "Сфера". В соревновании также принимала участие команда театра "Эрмитаж".

"Я хочу сказать, что сегодня был настоящий театр. <...> Было даже не столько интересно наблюдать за отдельной игрой актеров, как за сюжетом, как возникали ситуации. Через весь сегодняшний батл прошла тема ершика, проблемы с сантехникой, видимо", - поделился впечатлениями художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин.

Перед началом спектакля зрителям раздавали специальные анкеты, где нужно было выбрать действующих лиц, место и произошедшую ситуацию, то есть те самые "обстоятельства", которые в дальнейшем вслепую вытягивали артисты. Так, например, в первом раунде - "алфавитном", когда ведущий состязания Максим Драченин по порядку называл буквы русского алфавита, артистам нужно было, обыгрывая историю в итальянской гостинице с чужими ботинками в номере или сценку с разбитой уборщиком люстрой в доме, начинать фразу с заданной буквы. Но так, чтобы она была уместна в ситуации.

Манная каша за пять минут до премьеры

Во втором туре участники должны были применить и оправдать в этюде случайные слова, написанные на перевернутых бумажках. Третий раунд предполагал обыгрывание в сценке эмоций, которые называл ведущий, а четвертый - отработку действий в этюде. Например, вскрыть пол и достать клад или съесть тарелку манной каши в ситуации, когда рабочий сцены испортил артисту балета костюм за пять минут до премьеры спектакля.

Членами жюри в этом году стали актер Арарат Кещян, художественный руководитель-директор Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) Александр Федоров, актриса и тифлокомментатор Ирина Безрукова, хореограф Егор Дружинин и актер театра и кино Владимир Стержаков. Судьи выставляли оценку по итогам каждого раунда и высказывали свои мнения.

"Я не первый раз член жюри, и каждый раз я с огромным удовольствием соглашаюсь и прихожу. Ребята, то, что вы здесь делаете, <...> это зажигательно, это потрясающе", - сказала Безрукова.

О соревновании

Мероприятие проходит в рамках ежегодного "Московского чемпионата по актерской импровизации". Идея проекта родилась в Московском Театре на Юго-Западе. В 2017-2018 годах батл проводился уже с участием столичных театров при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Как пояснили в пресс-службе, обычно чемпионат проходит в течение определенного времени, и участвуют в нем восемь театров. Формат четыре на четыре является новым для мероприятия. Автором и руководителем батла выступает Максим Драченин.