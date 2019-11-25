Премьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" состоялась в Москве

"Идея фильма великолепная, Яшин - это человек, который принадлежит не только Советскому Союзу или России, это человек на все времена. Большой, грандиозный спортсмен, когда на него смотрят миллионы глаз, обязан делать свою работу хорошо. Я горжусь тем, что вы можете спросить любого человека, в любой части света, кто вратарь номер один, а в ответ, конечно, услышите - это Лев Яшин. Мы гордимся тем, что он наш соотечественник, а я расстраиваюсь, что не застал его на поле, но здорово, что есть хроника и есть кинематограф", - сказал ТАСС спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин до начала фильма поделился с журналистами, что ждал картину с нетерпением. "Очень хочу посмотреть, как Лев Иванович Яшин играл, увидеть, какой он был в жизни, как справлялся с непростыми моментами, ведь позиция вратаря непростая, и каждая ошибка может привести к голу. Знаю, что над этим фильмом работал и внук Льва Ивановича - Василий Фролов, который очень много знает историй о нем. Мы пришли сюда всей командой, я уверен, что фильм получится интересным", - рассказал он.

Генеральный продюсер компании "Кремлин Филмз" Олег Капанец отметил, что в съемках принимали участие около 1 тыс. человек. "Мы очень долго старались получить государственную поддержку, нас "футболили", но, в результате, благодаря волевому решению министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского нам удалось получить поддержку на самом важном этапе, который называется постпродакшн, поэтому картина будет хороша по свету и хорошо звучать именно благодаря ему", - сказал продюсер перед началом фильма.

В широкий российский прокат картина выйдет 28 ноября.

О фильме

Фильм посвящен истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Лента снята при поддержке предпринимателя и мецената Алишера Усманова. Главную роль в ленте сыграл актер Александр Фокин.

22 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Яшина. Он выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная журналом France Football Габриэлем Ано в 1956 году), на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.