{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" состоялась в Москве

Показ картины прошел в киноцентре "Октябрь"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьерный показ биографической спортивной драмы "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского состоялся в понедельник в киноцентре "Октябрь". Посмотреть московскую премьеру пришли звездные гости и футбольная команда "Динамо".

"Идея фильма великолепная, Яшин - это человек, который принадлежит не только Советскому Союзу или России, это человек на все времена. Большой, грандиозный спортсмен, когда на него смотрят миллионы глаз, обязан делать свою работу хорошо. Я горжусь тем, что вы можете спросить любого человека, в любой части света, кто вратарь номер один, а в ответ, конечно, услышите - это Лев Яшин. Мы гордимся тем, что он наш соотечественник, а я расстраиваюсь, что не застал его на поле, но здорово, что есть хроника и есть кинематограф", - сказал ТАСС спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На эту тему

Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин до начала фильма поделился с журналистами, что ждал картину с нетерпением. "Очень хочу посмотреть, как Лев Иванович Яшин играл, увидеть, какой он был в жизни, как справлялся с непростыми моментами, ведь позиция вратаря непростая, и каждая ошибка может привести к голу. Знаю, что над этим фильмом работал и внук Льва Ивановича - Василий Фролов, который очень много знает историй о нем. Мы пришли сюда всей командой, я уверен, что фильм получится интересным", - рассказал он.

Генеральный продюсер компании "Кремлин Филмз" Олег Капанец отметил, что в съемках принимали участие около 1 тыс. человек. "Мы очень долго старались получить государственную поддержку, нас "футболили", но, в результате, благодаря волевому решению министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского нам удалось получить поддержку на самом важном этапе, который называется постпродакшн, поэтому картина будет хороша по свету и хорошо звучать именно благодаря ему", - сказал продюсер перед началом фильма.

В широкий российский прокат картина выйдет 28 ноября.

О фильме

Фильм посвящен истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Лента снята при поддержке предпринимателя и мецената Алишера Усманова. Главную роль в ленте сыграл актер Александр Фокин.

22 октября исполнилось 90 лет со дня рождения Яшина. Он выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная журналом France Football Габриэлем Ано в 1956 году), на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Выручка Christie’s от "русских торгов" в Лондоне превысила $15 млн
Топ-лотом стала картина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо", которая ушла с молотка за $3 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС