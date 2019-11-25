{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выручка торгов предметами современного русского искусства MacDougall's превысила $1,3 млн

Топ-лотами торгов стали картины Ивана Чуйкова, созданные в начале 90-х годов. Работа "Номер 10" из серии коллажей "Открытки" ушла с молотка за $157 тыс., "Номер 7" - за $82 тыс.

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Общая выручка по итогам торгов предметами современного русского искусства, проведенных в понедельник в Лондоне аукционным домом MacDougall's, превысила £1 млн ($1,3 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, который вместе с Christie's открыл традиционную "русскую неделю" торгов.

"Мы рады сообщить, что выручка нашего сегодняшнего аукциона "Современное русское искусство" превысила £1 млн. Первые торги, полностью посвященные современному русскому искусству, состоявшиеся в Лондоне за последние десять лет, продемонстрировали, что интерес к этому важному направлению продолжает возрождаться", - отметили в MacDougall's.

Топ-лотами торгов стали картины одного из ярких представителей московского концептуализма Ивана Чуйкова, созданные им в начале 90-х годов. Работа "Номер 10" из серии коллажей "Открытки" ушла с молотка за £121,5 тыс. ($157 тыс.) при оценочной стоимости £25-30 тыс. ($32-39 тыс.). "Номер 7" из той же серии была продана за £63,4 тыс. ($82 тыс.).

Каждая из картин, созданных в 1992 году, представляет собой советскую почтовую открытку, размещенную на написанном акриловыми красками фоне, который является сильно увеличенным фрагментом самой открытки. За £46,8 тыс. ($60 тыс.) было продано произведение из другого цикла Чуйкова - "Точки зрения".

За £45,5 тыс. ($59 тыс.) была реализована картина Олега Васильева (1931-2013) "Дорога", созданная им в 1988 году и названная устроителями "этапным произведением в процессе формирования творческого кредо художника, которое сам Васильев видел в воссоздании родного и близкого ему пространства". Васильев, сочетавший в своем творчестве традиции русского реализма, концептуализма и авангарда, много лет оформлял советские книги для детей. В 1990 году он покинул СССР и почти четверть века жил и работал в США.

Торги предметами русского искусства проходят в британской столице два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре. Помимо MacDougall's и Christie's, в них также принимают участие Sotheby's и Bonhams. Общая выручка "русской недели" в июне 2019 года превысила $45 млн, торги стали самыми успешными за многие годы.

Теги
ВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Выручка Christie’s от "русских торгов" в Лондоне превысила $15 млн
Топ-лотом стала картина Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо", которая ушла с молотка за $3 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС