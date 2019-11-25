Выручка торгов предметами современного русского искусства MacDougall's превысила $1,3 млн

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Общая выручка по итогам торгов предметами современного русского искусства, проведенных в понедельник в Лондоне аукционным домом MacDougall's, превысила £1 млн ($1,3 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, который вместе с Christie's открыл традиционную "русскую неделю" торгов.

"Мы рады сообщить, что выручка нашего сегодняшнего аукциона "Современное русское искусство" превысила £1 млн. Первые торги, полностью посвященные современному русскому искусству, состоявшиеся в Лондоне за последние десять лет, продемонстрировали, что интерес к этому важному направлению продолжает возрождаться", - отметили в MacDougall's.

Топ-лотами торгов стали картины одного из ярких представителей московского концептуализма Ивана Чуйкова, созданные им в начале 90-х годов. Работа "Номер 10" из серии коллажей "Открытки" ушла с молотка за £121,5 тыс. ($157 тыс.) при оценочной стоимости £25-30 тыс. ($32-39 тыс.). "Номер 7" из той же серии была продана за £63,4 тыс. ($82 тыс.).

Каждая из картин, созданных в 1992 году, представляет собой советскую почтовую открытку, размещенную на написанном акриловыми красками фоне, который является сильно увеличенным фрагментом самой открытки. За £46,8 тыс. ($60 тыс.) было продано произведение из другого цикла Чуйкова - "Точки зрения".

За £45,5 тыс. ($59 тыс.) была реализована картина Олега Васильева (1931-2013) "Дорога", созданная им в 1988 году и названная устроителями "этапным произведением в процессе формирования творческого кредо художника, которое сам Васильев видел в воссоздании родного и близкого ему пространства". Васильев, сочетавший в своем творчестве традиции русского реализма, концептуализма и авангарда, много лет оформлял советские книги для детей. В 1990 году он покинул СССР и почти четверть века жил и работал в США.

Торги предметами русского искусства проходят в британской столице два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре. Помимо MacDougall's и Christie's, в них также принимают участие Sotheby's и Bonhams. Общая выручка "русской недели" в июне 2019 года превысила $45 млн, торги стали самыми успешными за многие годы.