Выручка Christie’s от "русских торгов" в Лондоне превысила $15 млн

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Суммарная выручка от торгов предметами русского искусства, проведенных в понедельник аукционным домом Christie’s в британской столице, составила £12 млн ($15,5 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме, который по традиции открыл неделю "русских торгов".

Топ-лоты торгов

Топ-лотом стала картина Николая Фешина (1881-1955) под названием "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо". Она ушла с молотка за £2,3 млн ($3 млн). "Этот бесспорный шедевр представляет собой квинтэссенцию таланта и техники Фешина. Он был написан в 1917 году, когда история России изменилась самым радикальным образом", - описали проданную картину в аукционном доме.

Фешин родился в Казани в семье владельца иконостасной мастерской. Ученика Репина назвали "современным Микеланджело" и лучшим мастером потретного жанра России. В 1923 году он навсегда покинул родину, не смирившись с революцией, и провел остаток жизни в США.

Картина "Сухостой" Ивана Шишкина (1832-1898) была продана чуть более чем за £1 млн ( £1,33 млн) при оценке в £700-900 тыс. ($900 тыс. - $1,2 млн), а написанная в 1873 году Иваном Айвазовским (1817-1900) "Искья на закате" была приобретена за £491 тыс. ($635 тыс.). Общая выручка от продажи картин составила £6 млн фунтов ($7,8 млн).

"Мы очень рады результатам сегодняшнего аукциона, как и всего юбилейного года русского искусства в Christie’s. Суммарная выручка аукционов в июне и ноябре 2019 года составила более £28 млн ($36 млн). Активное участие опытных коллекционеров и новых клиентов говорит о стабильном интересе к русскому искусству во всем мире", - прокомментировали результаты торгов руководители аукциона русского искусства Christie’s Александра Бабенко и Марго Оганесян.

Декоративно-прикладное искусство

Топ-лотом в секции русского декоративно-прикладного искусства стала редкая императорская фарфоровая ваза эпохи правления императора Николая I, созданная мастерами Императорского фарфорового завода, украшенная золотом трех цветов и расписанная по мотивам работы Эрнеста Готлиба Боссе. Она была продана за £611 тыс. ($790 тыс.). Фарфоровая вазочка по дизайну Николая Суетина ушла за £112,5 тыс. ($145 тыс.), превысив изначальную оценку более чем в 20 раз.

Торги предметами русского искусства проходят в британской столице два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Christie's, в них также принимают участие такие дома, как Sotheby's, MacDougall's и Bonhams.

Общая выручка "русской недели" в июне 2019 года превысила $45 млн, торги стали самыми успешными за многие годы.