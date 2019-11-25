Виктюку, Ширвиндту и Апфельбаум вручена Международная премия Станиславского

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Торжественное вручение Международной премии Станиславского состоялось вечером в понедельник в московском отеле "Балчуг-Кемпински" в 24-й раз. Лауреатами этого года стали режиссер Роман Виктюк, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, директор Российского Академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и другие.

"<...> 24-й раз будем вручать премию людям, которые открыли для нас мир театра и несут театр на своих плечах. Людям, которые своей жизнью заслужили эту замечательную премию", - приветствовала гостей вечера вице-президент Международного фонда К.С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

Председатель жюри премии режиссер Евгений Писарев напомнил, что дебютирует на посту главы судейской комиссии. "Я боялся соглашаться на эту историю, но узнав всю компанию, с которой мне придется жюрить, мне показалось даже соблазнительным провести какое-то время с такими талантливыми людьми. Мне кажется, что те лауреаты, которых мы выбрали единодушно - это самые достойные и талантливые люди", - отметил режиссер.

Церемонию начали с номинации "За вклад в развитие актерского искусства", лауреатом в ней стала театральный педагог Анна Петрова. Лучшим театральным критиком была признана Елизавета Суриц. В номинации "Театральная педагогика" с формулировкой "за бесценный вклад в развитие русской актерской школы и развитие современного театра, а также воспитание целой плеяды молодых талантливых актеров" премия была присуждена Дмитрию Брусникину посмертно. Режиссер и педагог Дмитрий Брусникин умер 9 августа 2018 года на 61-м году жизни.

Награду передал вдове режиссера, художественному руководителю театра "Практика" Марине Брусникиной народный артист РФ Игорь Ясулович.

"Хотелось бы вручить лично Диме, но я вручаю Марине и знаю, что его ребята [Мастерская Брусникина] выучены замечательно, работают и будут сохранять память о Диме, - сказал он. - Благодарю судьбу за то, что она свела меня с Димой давно и позволила мне работать с ним и получать огромное удовольствие от его человеческих и творческих качеств".

В номинации "За яркие актерские работы последних лет" лауреатом стал Тимофей Трибунцев. Сам победитель не смог присутствовать на вручении, так как играл в спектакле "Дон Жуан" на сцене "Сатирикона", награду за него получили его коллеги по сцене Агриппина Стеклова и Александра Урсуляк. Артистка Государственного академического театра имени Ленсовета Лаура Пицхелаури приехала из Санкт-Петербурга для получения награды в аналогичной женской номинации.

Перспектива

В номинации "Перспектива" лауреатами стали режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова. Долина премией за спектакль "Зобеида" награждал режиссер Юрий Бутусов. "Я испытал сейчас волнительные чувства, потому что смотрю на старшее поколение, которое здесь представлено прекрасными, мудрыми и опытными людьми, любящими театр и преданными ему. Это и есть наша перспектива - соответствовать и быть достойными наших стариков", - сказал он.

Спектакль "Зобеида" был отмечен также за работу художника, был награжден Сергей Якунин.

Премия "За вклад в развитие мирового театра" присуждена знаменитым британцам - актрисе Джуди Денч и драматургу Тому Стоппарду.

"Я абсолютно потрясен получением этой премии, - заявил драматург в видеообращении к участникам церемонии. - Для меня это особая премия, потому что в России театр что-то значит, возможно, больше, чем в остальном мире. Я горд, что работал в этой стране. Я написал новую пьесу, надеюсь в скором времени увидеть ее на сцене РАМТа".

Премию за Стоппарда получил один из его друзей - худрук РАМТа Алексей Бородин.

Событие сезона

Постановка "Барокко" театра "Гоголь-центр" была признана "Событием сезона", премию из рук Писарева получили директор "Гоголь-Центра" Алексей Кабешев и артисты театра. "По такой драматической причине, которая случилась с Кириллом [Серебренниковым, худруком "Гоголь-центра"] и, к сожалению, продолжается, этот театр и без того цельный, яркий, свободный, современный поднялся на еще одну ступень, обрел большую свободу, что совершенно удивительно. Теперь это невероятное художественное содружество", - сказал председатель жюри. На церемонии было отмечено, что Серебренников не смог быть, так как днем он должен присутствовать на суде по делу "Седьмой студии", а ночью снимает новый фильм.

"За организацию театрального дела" отмечены директор РАМТ Софья Апфельбаум и театральный продюсер Давид Смелянский. "Получить такую премию я даже не мечтала. Это огромная честь. Мне только и остается благодарить родной театр, художественного руководителя РАМТ Алексея Бородина, за то что поверил в меня, что мы работаем четыре года, для меня это большой аванс, надеюсь, однажды я оправдаю эту поддержку", - отметила Апфельбаум.

Самые почетные лауреаты

Александр Ширвиндт получил Премию Станиславского 2019 года в номинации "За вклад в развитие российского театра", награду ему вручил народный артист РФ Валерий Баринов. "Иногда судьба делает подарки и знакомит тебя с тем или иным человеком. Вы подарок нескольким поколениям <...>, вы то, за что цепляешься, чему радуешься, это так редко. Я вас очень прошу: будьте долго и смешите эту страну", - подчеркнул Баринов.

В ответном слове с присущим ему юмором Ширвиндт рассказал о том, что его связывает со Станиславским. "Я перевернул огромное количество документов и выяснил, что с 1921 по 1924 годы моя мама играла во второй студии Станиславского, потом заболела туберкулезом и родила меня", - сказал Ширвиндт. "Давайте вспомним, что Станиславский - это не бренд, а основоположник великого русского репертуарного театра, и он никогда не кончится. И во всех замечательных начинаниях нашей родины театр будет держаться", - заявил лауреат.

Обладателем награды в самой почетной категории стал также Роман Виктюк. "Я могу сказать только одно: приходите на спектакли, на "Мелкого беса" и "Отравленную тунику" - это две дорогих моему сердцу работы", - пригласил режиссер, получая премию из рук художественного руководителя МХТ им. Чехова Сергея Женовача.

О премии

Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году, с 1995 года при поддержке департамента культуры города Москвы и Министерства культуры РФ она присуждается и вручается Фондом К.С. Станиславского.

Помимо основных театральных специальностей (режиссура, лучшие мужские и женские роли, сценография) и наград за вклад в развитие отечественного и мирового театра премия включает почти уникальные номинации, в числе которых учрежденная в 2015 году номинация "Перспектива" для молодых актеров, режиссеров, сценографов России.

Лауреатам вручаются почетные знаки с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования награды ее получили уже более 200 деятелей отечественного и зарубежного театра.

Состав судейской коллегии ежегодно меняется. В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, актеры Людмила Максакова, Валерий Баринов, Игорь Гордин, вице-президент Международного фонда К.С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.