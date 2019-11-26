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DM: на аукционе Julien's в США выставили личные вещи Элизабет Тейлор

Среди них - кожаная байкерская куртка Versace, которую актриса носила на шоу Джонни Карсона, и лампа, созданная французским скульптуром Агафоном Леонардом

ТАСС, 26 ноября. Дизайнерские платья, украшения, уникальные предметы интерьера - всего около тысячи вещей, принадлежавших актрисе Элизабет Тейлор, выставлены на аукцион Julien's, который пройдет 6 декабря в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Об этом сообщает во вторник газета Daily Mail.

Поклонникам актрисы аукционеры предлагают наряды от таких домов моды, как Christian Dior, Gucci и Versace, дизайнера золотой эпохи Голливуда Эдит Хэд. Так, голубое платье из шифона от Эдит Хэд, которое Тейлор надевала на премьеру фильма "Вот это развлечение!" (1974), оценено в $6 тыс. Такая же цена назначена за кожаную байкерскую куртку Versace, которую актриса носила на шоу Джонни Карсона (1992).

Однако самым дорогим лотом стала лампа, созданная французским скульптуром в стиле модерн Агафоном Леонардом (Леонардом Агафоном ван Вейдевельтом, 1841-1923). Предварительная стоимость произведения искусства из бронзы, запечатлевшего основательницу танца в стиле модерн, американскую актрису и танцовщицу Лои Фуллер (1862-1928), достигает $20 тыс.

Элизабет Тейлор стала символом "золотого века" в истории Голливуда. Известность актрисе принес фильм "Национальный бархат", а ее работы в лентах "Баттерфилд, 8" и "Кто боится Вирджинии Вульф?" были отмечены премиями "Оскар". Тейлор умерла в 2011 году в возрасте 79 лет.

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США
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