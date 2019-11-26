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Мультимедийный спектакль с Мироновым о расстреле царской семьи представили в Театре наций

Постановка основана на тысячах исторических документов из крупнейших российских архивов и музеев. После премьерных показов в Москве спектакль отправится на гастроли в Екатеринбург и Тобольск

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Я убил царя" о событиях, связанных с расстрелом царской семьи, представили в Театре наций. Премьера проекта, созданного при помощи технологий виртуальной (VR) реальности, состоится во вторник вечером в Новом пространстве театра.

С помощью очков виртуальной реальности и наушников зритель погружается в пространство, наполненное фотографиями членов царской семьи, людей, организовывавших и приводивших в действие расстрел и других участников событий тех дней. Благодаря специальной оптической схеме старинные снимки превращаются в видео с актерами.

"В проекте, как и в театре, есть зрительское вовлечение. Нам необходим зритель <...> Он сидит на неудобном стуле в очках, которые через 20 минут начинают резать голову, в наушниках, до конца не понимая, куда ему смотреть. Эти самые современные технологии и дают возможность вовлечения зрителя: и нервного, и психического, и эмоционального", - поделился с журналистами народный артист РФ Евгений Миронов, исполнитель роли Николая II.

По его словам, проект создан с целью сохранить память о тех днях и привлечь внимание молодого поколения к этой странице российской истории. "Это честный рассказ, память о тех событиях и со стороны царской семьи, и с другой - из дневников стрелявших", - добавил артист.

Режиссером проекта выступил Михаил Патласов. В роли императрицы Александры Федоровны зритель увидит актрису Александринского театра Ольгу Белинскую, а роль цесаревича Алексея исполнил 13-летний актер Иван Щенин. Всего в спектакле задействованы 35 актеров.

"Те, кто приводили указ в исполнение, писали: "Я первый выстрелил", "Нет, я первый выстрелил", они долгие годы между собой это одеяло перетягивали. В этом есть некий цинизм, они этим гордились, и интересно послушать, чем они это оправдывали", - пояснил Патласов название проекта.

Историческая точность

Постановка основана на тысячах исторических документов из крупнейших российских архивов и музеев, в числе которых Государственный архив РФ, Российский государственный архив фонодокументов, Российский государственный военно-исторический архив, Санкт-Петербургский филиал Архива российской академии наук, Государственный центральный музей современной истории России и Музей истории Екатеринбурга.

После премьерных показов в Москве, которые продлятся до 8 декабря, спектакль отправится на гастроли в Екатеринбург, где будет представлен в "Ельцин-центре", а затем турне продолжится в Тобольске.

Теги
РоссияМиронов, Евгений Витальевич
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