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Совет Фонда кино в начале декабря обсудит господдержку российских фильмов

Также будет обсуждаться продвижение кино в российских регионах, рассказал советник президента РФ по культуре, председатель Совета Фонда кино Владимир Толстой

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Фонда кино на следующей неделе обсудит господдержку конкретных российских фильмов и вопрос их продвижения в регионах. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС советник президента РФ по культуре, председатель Совета Фонда кино Владимир Толстой на полях церемонии открытия Недели русского языка в Берлине.

"Мы на следующей неделе собираемся, подведем итоги относительно того, какие фильмы будут поддержаны", - сообщил он. "Впервые будет проводиться питчинг авторской анимации и фильмов для детей и юношества", - сказал Толстой.

По его словам, также будет обсуждаться продвижение кино в российских регионах. "Там действительно возникли некоторые разногласия, поэтому решение окончательное пока не принято", - сказал он. "Мы провели консультации, в частности с Минфином, потому что нужно корректировать бюджет, но такая задача стоит, и она будет исполняться", - пояснил Толстой. "Точнее, наверное, мы сможем сказать в конце года", - уточнил советник президента РФ.

"В регионах продолжают создаваться кинотеатры, но действительно нужна какая-то координирующая структура. Возможно, Фонд кино это на себя возьмет", - сказал он. "Эти площадки выбираются по заявкам от регионов. Они соревнуются между собой. В целом уже около 1 тыс. таких заявок удовлетворено", - добавил Толстой.

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов 16 ноября сказал ТАСС, что Фонд уже точечно занимается продвижением российских фильмов в малых городах РФ, однако, по решению Совета организации, с 2020 года работа будет вестись в полном объеме. По его словам, "Фонд кино уже ведет активную работу с регионами в части доставки контента в поддержанные организацией кинозалы". "Пока это происходит точечно, однако Совет фонда одобрил выделение средств на полномасштабную работу в этом направлении, начиная с 2020 года", - добавил Тельнов.

Ранее на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) 16 ноября министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал работу Фонда кино, отметив, что он "уже год не может организовать компанию, которая будет заниматься продвижением кино в малых городах России".

Теги
РоссияТолстой, Владимир Ильич
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