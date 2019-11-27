Иллюстрированные Шагалом "Мертвые души" впервые выставят на торги

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Издание поэмы Николая Гоголя "Мертвые души", иллюстрированное офортами Марка Шагала и украшенное дарственной надписью и рисунком художника, станет топ-лотом "Первого PIONERского аукциона", который состоится в Москве 1 декабря. Стоимость книги может превысить 5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома Pioner & Co.

"Впервые в России на аукцион выставлено издание поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души", иллюстрированное офортами Марка Шагала и украшенное дарственной надписью и рисунком художника. По мнению специалистов, стоимость этой редчайшей книги может превысить 5 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе и добавили, что торги пройдут в галерее "Роза Азора".

Особенность этой книги, как говорят в аукционном доме, не только в ее почти идеальном состоянии - сохранились даже издательские кальки, не только в ее полной комплектности - все 96 офортов иллюстраций, созданных художников в 1923-27 годах и 11 листов, созданных специально для издания книги уже в 1948 году, и не столько в уникальном рисунке на титульном листе, а в истории владельца этой книги, которому ее подписал Шагал.

"Херберт Ландсбергер был "братом" по счастливому спасению самого художника: этот германский еврей, бежавший от нацизма сначала во Францию, затем в Испанию, а уже через Португалию в США, был спасен тем же человеком, что и Марк Шагал, а также еще более 2 тысяч известнейших людей Европы, среди которых Ханна Арендт, Андре Бретон, Макс Эрнст, Клод Леви-Стросс, Жан Арп и многие другие. Сам Херберт и его жена Жис Ландсбергер много сделали для того, чтобы восстановить память об этом великом человеке - журналисте из США Вариане Фрайе, который в 1995 году, вместе с Раулем Валленбергом и Оскаром Шиндлером, был награжден медалью Праведника мира", - рассказали в пресс-службе.

Еще один лот - коллаж Алексея Крученых ШАК 1922 , где на вырванных из книги листах написаны фразы, которые автор мастерски рифмует, дополняя их "украшениями" в виде супрематических аппликаций. Также на торги выставят портрет художника Владимира Немухина, написанный другим художником второй половины ХХ века Анатолием Зверевым.

"На торги будут выставлены 184 лота, 20 из которых будут разыграны в пользу Фонда помощи людям, живущим с ВИЧ "СПИД.ЦЕНТР", - добавили в аукционном доме.