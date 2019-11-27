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В Еврейском музее расскажут истории влюбленных, переживших холокост

Выставка пройдет с 28 января по 15 мая 2020 года
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Описание
Мош Каши, Фиолетовый лес
© Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности в Москве
Мирослав Балка
© Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Выставка "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших холокост" пройдет в Еврейском музее и центре толерантности в Москве с 28 января по 15 мая 2020 года. В основе проекта - дневники, мемуары и биографические романы, сообщает в среду пресс-служба музея.

"Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку "(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших холокост". В основе проекта - дневники, мемуары и биографические романы, опубликованные в течение последних двух десятилетий бывшими узниками концлагерей, еврейскими партизанами и подпольщиками, их детьми, внуками и приглашенными биографами", - говорится в сообщении.

Проект расскажет десять историй любви: Инге Кац и Шмуеля Бергера, Рошель Шлейф и Джека Сутина, Мани Нагельштейн и Мейера Коренблита и других жертв трагедии, переживших разлуки, смерть детей, друзей и близких в годы войны. 

Экспозиция объединит работы известных художников, исследующих опыт холокоста, и современное израильское искусство, представляющее субъективную оценку военных преступлений - актов геноцида, террористических атак, истязаний военнопленных.

"На выставке можно увидеть работы французского художника Кристиана Болтански, польского скульптора Мирослава Балки, графику бывших узников концлагерей Габи Нейманна, Эстер Шенфельд и Илки Гедо, а также инсталляции современных израильских художников Сигалит Ландау, Таль Шохат, Михаль Ровнер, Рами Атера, Моша Каши, Нелли Агасси и других", - добавили в музее.

Еврейский музей подчеркнул, что отказывается от фото- и кинохроник холокоста, приемов театрализации памяти в попытке стимулировать глубокий эмоциональный контакт с воспоминаниями свидетелей событий. Выставка приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста (27 января).

Теги
Россия
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