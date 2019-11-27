Минкультуры: Институт искусствознания неправомерно выплатил премии на сумму 95 млн рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выявило неправомерную выплату премий на сумму 95 млн рублей в Государственном институте искусствознания. Об этом по итогам проверок в учреждении сообщил заместитель главы министерства Николай Овсиенко.

"[Выявлено] нарушение поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Без оценки эффективности деятельности работников в проверяемом периоде неправомерно выплачена премия в сумме 95 млн рублей", - сказал он в среду на коллегии в Российском фонде культуры.

Замминистра отметил, что проверка была проведена в октябре, рассматривалась деятельность за 2016-2018 годы и с января по сентябрь 2019 года. Проверка в том числе показала, что установленные Министерством культуры государственные задания по проведению научных исследований институтом в полном объеме не выполнялись. Овсиенко обратил внимание, что директором института в 2017 и в 2018 годах не был обеспечен установленный Минкультуры по соответствующему договору уровень зарплаты научным сотрудникам. "Среднемесячная заработная плата в среднем на 70% ниже, чем установлено", - пояснил он.

По словам Овсиенко, руководство института также не принимало полных мер по повышению эффективности учреждения. "Доля средств, полученных институтом от проводимой деятельности, снизилась в 2016 году на 25%, в 2018 - на 7%", - подчеркнул он.

Помимо этого, институт нарушил федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "В реестр контрактов в единой информационной системе не включена информация о заключении и выполнении в 2016-2018 годах и в январе-сентябре 2019 года 45 контрактов. В результате институтом неправомерно произведена оплата по счетам на общую сумму более 18 млн рублей", - сказал замминистра.

"По результатам проверки Минкультуры поручено директору института Наталии Владимировне Сиповской устранить выявленные нарушения <...> в двухнедельный срок, представить в департамент и с итоговым докладом после проработки в департаменте доложить министру культуры. По итогам будут приняты решения", - заключил Овсиенко.

Об институте

Государственный институт искусствознания является ведущим в России центром по комплексному изучению отечественного и зарубежного искусства всех регионов мира. Институт создан в 1944 году, в 1962-м переведен в ведение Министерства культуры СССР. Его основателями являются выдающиеся деятели русской культуры и науки: Игорь Грабарь (первый директор института), Сергей Эйзенштейн, Борис Асафьев, Виктор Лазарев, Алексей Дживелегов. С 2013 года институт возглавляет Наталия Сиповская.

Институт реализует фундаментальные проекты по истории европейского и русского искусства, в том числе издание Истории русского искусства в 22 томах (с 2000 г.), ведет создание Свода памятников архитектуры и монументального искусства России, исследования по социологии и экономике культуры и искусства, экспертную деятельность в области культурного наследия и современного искусства, участвует в разработке законодательных актов и нормативных документов РФ.

На базе института работает Научный совет по искусствоведению РАН. Также при институте действуют четыре диссертационных совета по театральному, музыкальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству и архитектуре, культурологии и эстетике. У института своя издательская программа, в том числе в нем издаются ведущие отраслевые журналы "Искусствознание", "Вопросы театра", "Искусство музыки. Теория и история" и "Художественная культура".

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