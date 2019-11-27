{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минкультуры: Институт искусствознания неправомерно выплатил премии на сумму 95 млн рублей

Как сообщили в ведомстве, директору института Наталии Сиповской поручено устранить выявленные нарушения в двухнедельный срок

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выявило неправомерную выплату премий на сумму 95 млн рублей в Государственном институте искусствознания. Об этом по итогам проверок в учреждении сообщил заместитель главы министерства Николай Овсиенко.

"[Выявлено] нарушение поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Без оценки эффективности деятельности работников в проверяемом периоде неправомерно выплачена премия в сумме 95 млн рублей", - сказал он в среду на коллегии в Российском фонде культуры.

Замминистра отметил, что проверка была проведена в октябре, рассматривалась деятельность за 2016-2018 годы и с января по сентябрь 2019 года. Проверка в том числе показала, что установленные Министерством культуры государственные задания по проведению научных исследований институтом в полном объеме не выполнялись. Овсиенко обратил внимание, что директором института в 2017 и в 2018 годах не был обеспечен установленный Минкультуры по соответствующему договору уровень зарплаты научным сотрудникам. "Среднемесячная заработная плата в среднем на 70% ниже, чем установлено", - пояснил он.

По словам Овсиенко, руководство института также не принимало полных мер по повышению эффективности учреждения. "Доля средств, полученных институтом от проводимой деятельности, снизилась в 2016 году на 25%, в 2018 - на 7%", - подчеркнул он.

Помимо этого, институт нарушил федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "В реестр контрактов в единой информационной системе не включена информация о заключении и выполнении в 2016-2018 годах и в январе-сентябре 2019 года 45 контрактов. В результате институтом неправомерно произведена оплата по счетам на общую сумму более 18 млн рублей", - сказал замминистра.

"По результатам проверки Минкультуры поручено директору института Наталии Владимировне Сиповской устранить выявленные нарушения <...> в двухнедельный срок, представить в департамент и с итоговым докладом после проработки в департаменте доложить министру культуры. По итогам будут приняты решения", - заключил Овсиенко.

Об институте

Государственный институт искусствознания является ведущим в России центром по комплексному изучению отечественного и зарубежного искусства всех регионов мира. Институт создан в 1944 году, в 1962-м переведен в ведение Министерства культуры СССР. Его основателями являются выдающиеся деятели русской культуры и науки: Игорь Грабарь (первый директор института), Сергей Эйзенштейн, Борис Асафьев, Виктор Лазарев, Алексей Дживелегов. С 2013 года институт возглавляет Наталия Сиповская.

Институт реализует фундаментальные проекты по истории европейского и русского искусства, в том числе издание Истории русского искусства в 22 томах (с 2000 г.), ведет создание Свода памятников архитектуры и монументального искусства России, исследования по социологии и экономике культуры и искусства, экспертную деятельность в области культурного наследия и современного искусства, участвует в разработке законодательных актов и нормативных документов РФ.

На базе института работает Научный совет по искусствоведению РАН. Также при институте действуют четыре диссертационных совета по театральному, музыкальному, изобразительному и декоративно-прикладному искусству и архитектуре, культурологии и эстетике. У института своя издательская программа, в том числе в нем издаются ведущие отраслевые журналы "Искусствознание", "Вопросы театра", "Искусство музыки. Теория и история" и "Художественная культура".

В новость были внесены изменения (19:01 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Международный фестиваль "Итальянские вечера в России" открылся в Туле
В нем участвуют около 1,2 тыс. российских и зарубежных творческих коллективов и исполнителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС