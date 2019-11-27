В Минкультуры РФ прокомментировали ограбление музея в Дрездене

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Кража из дрезденского музея "Зеленый свод" доказывает, что проблема безопасности музейных коллекций является общей для всех стран. Такое мнение в беседе с журналистами высказал в среду заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

"Этот инцидент показывает, что и в этом "королевстве" не все в порядке. Когда произошел инцидент у нас в Третьяковской галерее (кража картины Архипа Куинджи в январе 2019 года - прим. ТАСС), всем хотелось сказать, что это мы не умеем, у нас не получается. На самом деле - это общая проблема", - отметил Овсиенко, высказав сочувствие германским коллегам.

По его словам, проблема заключается в невозможности одновременно обеспечить полную безопасность фондов и сделать их доступными для людей. "Это конфликт между обеспечением полной безопасности музейного хранения и посещением музея. Потому что, если обеспечить полную безопасность - надо все убрать в хранилище, закрыть на сейфовую дверь и никого не пускать", - пояснил он.

Овсиенко напомнил, что на базе Минкультуры РФ регулярно собирается межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает рекомендации по музейной безопасности. "Чтобы определить оптимальные варианты защиты музейного фонда, нужно, чтобы мы разработали те технические средства, которые позволяют это делать. Ведь самая большая проблема - не наружный периметр, а внутренний, так называемый "третий рубеж" охраны, когда надо убедиться, что выставленные предметы не будут повреждены, похищены и так далее. Здесь есть проблемы, и они есть во всем мире", - сказал он.

Отечественные системы охраны экспонатов

Рекомендации Министерства культуры РФ по внедрению отечественных систем охраны отдельных экспонатов в музеях впоследствии могут быть оформлены как нормативно-правовые акты, сообщил Овсиенко.

"На сегодняшний день речь идет о рекомендациях, но я не исключаю того, что впоследствии из этого будет некий нормативно-правовой акт, который обяжет. Там не будет указания, с каким производителем иметь дело, там будет указание, какие технические параметры системы должны быть обеспечены. Это должно быть отработано в нормативном плане, и министр нас на это нацеливает", - сказал он.

В конце октября этого года Овсиенко заявил, что Министерство культуры сформирует до конца 2019 года рекомендации по внедрению отечественных систем охраны отдельных экспонатов в музеях.

Вопрос усиления мер безопасности в музеях стал актуальным, в частности, после кражи в январе с выставки в Третьяковской галерее картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", привезенной из Русского музея. Похититель снял картину со стены в зале Третьяковки, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. Он был задержан и приговорен к трем годам колонии, а картина возвращена в Русский музей.

Инцидент в Дрездене

Кража произошла в понедельник, сообщения в полицию поступили около 07:00 мск. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению - речь идет о драгоценностях XVIII века.

"Зеленый свод" - одна из самых известных сокровищниц Дрездена, заложенная курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. Там хранятся более 3 тыс. артефактов. Дрезденский замок сильно пострадал во время бомбежки города западными союзниками в 1945 году, в последние дни войны коллекция "Зеленого свода" была спасена советскими солдатами и перевезена в СССР, в 1958 году советское правительство передало коллекцию ГДР и она вернулась в Дрезден. Сейчас дрезденский замок, где размещен "Зеленый свод", закрыт, предполагается, что он откроется в четверг.