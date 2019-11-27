Гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин награжден орденом Звезды Италии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова Валерий Шадрин получил в среду в Москве орден Звезды Италии в степени Великого офицера. Церемонию награждения провел посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Сегодня мы награждаем одного из выдающихся деятелей культуры Российской Федерации Валерия Шадрина, который посвятил свою жизнь театру. Эта высокая награда вручается ему в Год театра, который проходит в России", - сказал посол.

Он напомнил, что Шадрин был связан с театрами Италии еще до того, как стал генеральным директором Чеховского фестиваля. "В 1990 году он привез в Москву 11 театральных постановок из Италии, в их числе были "Мистерия Буфф" в постановке Дарио Фо и Франки Раме, "Мешок" Клаудио Рамонди и Рикардо Капороси, "Гамлет-Машина" в постановке Федерико Тьецци, "Эксельсиор" Эудженио Монти Колла, "Великая магия" в постановке Джорджо Стрелера", - перечислил дипломат.

"Великий Джорджо Стрелер стал другом Валерия Шадрина. В 2001 году именно Шадрин привез в Москву легендарный спектакль "Арлекин, слуга двух господ" в постановке Стрелера, который идет в Италии с 1947 года, - подчеркнул посол, - когда этот спектакль показывали в Москве, зрители буквально вынесли дверь Малого театра, где шла эта постановка. Я был среди зрителей в 2001 году, но я не был среди тех, кто вынес дверь в Малом театре", - пошутил посол.

В 2011 году этот легендарный спектакль снова приехал в Россию в рамках перекрестного Года Россия - Италия и был показан в Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Тюмени, Уфе, Челябинске и Казани.

"Валерий Шадрин с профессиональным чутьем всегда лично отбирал спектакли для Чеховского фестиваля, в программе которого в разные годы оказались работы Луки Ронкони, Пиппо Дельбоно, Ромео Кастеллуччи, Эммы Данте, которые были впоследствии были признаны ведущими мастерами мировой сцены. Мы благодарны Валерию Шадрину за то, что он является строителем "моста" между российским и итальянским театром. Он полностью заслужил титул Великого офицера Ордена Звезды Италии. Великий офицер - самая высокая степень, которую может получить иностранный гражданин", - уточнил посол и под аплодисменты собравшихся вручил Шадрину награду.

Чехов-фест и Италия

"Это огромная честь и для меня лично, и для всего нашего театрального сообщества, что президент Италии дал такую высокую оценку нашей деятельности. Я очень ценю и благодарю за награду", - сказал он.

"Оглядываясь назад, я вспоминаю один момент <...>, - сказал Шадрин, - вдруг приехала в Москву симпатичная девушка из Италии Барбара Нативи, сейчас ее, к сожалению, уже нет в живых. Она делала международный театральный фестиваль во Флоренции и предложила нам - российскому театру - принять в нем участие. Отсюда все и началось", - поделился он.

"Горжусь, что Джорджо Стрелер был моим другом. Его девиз - "Театр для людей" - до сих пор остается для Чехов-феста неизменным и актуальным. Италия славится своей театральной культурой. Очень рад, что в Москве мы представляем лучшие произведения сценического искусства этой страны. Очень ценю награду Итальянской Республики, этой награды могут быть удостоены и многие другие российские деятели культуры, которые любят Италию и вносят вклад в развитие творческих связей между Россией и Италией", - заключил Шадрин.

О награде

Орден Звезды Италии был учрежден декретом от 3 февраля 2011 года, заменив собой орден Звезды итальянской солидарности. Награда присуждается президентом Италии по предложению министра иностранных дел и по решению совета ордена. Совет возглавляет министр иностранных дел. В него входят еще 4 члена, один из которых является главой дипломатического протокола Италии.

Орден выдается тем, кто имеет особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. Из россиян, кроме Валерия Шадрина, степень Великого офицера получил в начале 2019 года Валерий Гергиев.