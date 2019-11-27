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Картину русской художницы Натальи Гончаровой продали на аукционе в Лондоне за $320 тыс.

"Березы" были написаны в 1906 году

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Ранняя работа яркой представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой (1881-1962) "Березы" была в среду продана с торгов аукционного дома Bonhams за £250 тыс. ($320 тыс.). Об этом говорится на сайте аукционного дома.

"Березы", проданные за сумму, почти вдвое превышающую оценочную стоимость картины, были написаны 25-летней Гончаровой в 1906 году в период ее обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как говорится в комментарии Bonhams, данное полотно относится к серии работ, в которых Гончарова впервые применила свой технику отрывистых и плотных параллельных мазков, "предвещающих появление знаменитой примитивистской манеры художницы".

Среди самых дорогих реализованных лотов на торгах Bonhams были также две картины Николая Рериха (1874-1947) - "Горный пейзаж к картине "Шамбала" (1928-1929) и "Канченджунга" (1924), проданные за £138 тыс. ($178 тыс.) и £53 тыс. ($69 тыс.), соответственно.

Топ-лотом среди произведений декоративно-прикладного искусства оказался чайный сервиз на две персоны (тет-а-тет) Императорского фарфорового завода. На позолоченном сервизе, датированном 30-ми годами XIX века, стоит музейная маркировка императорского Аничкова дворца в Санкт-Петербурге.

Аукцион состоялся в рамках недели торгов предметами русского искусства, которые традиционно проходят в британской столице два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Bonhams, в ней также принимают участие такие дома, как Christie's, Sotheby's и MacDougall's. Общая выручка "русской недели", прошедшей в июне 2019 года, превысила $45 млн, а сами торги стали самыми успешными за многие годы.

Теги
ВеликобританияРоссия
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Выручка торгов предметами русского искусства MacDougall's составила $4 млн
Топ-лотом торгов стала картина Натальи Гончаровой L"Espagnole, которая была продана за $1,22 млн
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