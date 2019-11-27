Большой симфонический оркестр им. Чайковского дал концерт в Вене

ВЕНА, 28 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой симфонический оркестр (БСО) имени П. И. Чайковского под руководством известного дирижера, народного артиста СССР Владимира Федосеева выступил в среду с концертом в венском зале "Концертхаус", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Концерт под названием "Чайковский. Возвращение в Вену" стал отсылкой к несостоявшемуся выступлению Петра Ильича Чайковского (1840-1893 годы) в австрийской столице. Великий русский композитор должен был предстать перед венской публикой в 1892 году, но то выступление не состоялось по организационным причинам. Вена так и осталась для Чайковского непокоренной. "Мы приехали извиниться за ошибку Петра Ильича, - признался Федосеев на пресс-конференции в посольстве России в Вене перед музыкальным вечером. - Одна из главных наших задач - съездить во все страны, в которых побывал Петр Ильич, и попытаться что-то исправить".

На сцене "Концертхауса" прозвучали первый фортепианный концерт П. И. Чайковского в авторской версии, сюита из балета "Щелкунчик", а также арии из опер его музыкального кумира - Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791 годы). Музыканты Большого симфонического оркестра, которым дирижер руководит уже 45 лет, исполнили также на бис "Испанский танец" Чайковского.

На сцене также выступили лауреат II премии XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрий Шишкин (фортепиано) и известная российская оперная певица, лауреат международных конкурсов Василиса Бержанская (меццо-сопрано). "В Москве [6 декабря в Большом зале Московской консерватории] мы будем этот концерт повторять, - отметил Федосеев. - Он будет называться "Несыгранный концерт в Вене".

В фойе "Концертхауса" в этот вечер также состоялась выставка "Чайковский: возвращение в Вену", специально подготовленная Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником П. И. Чайковского. Концерт БСО в Вене проходит при участии фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" в рамках музыкального историко-просветительского проекта "Чайковский. Путешествие во времени".