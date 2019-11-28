Фирма "Мелодия" выпустила ранее не изданные на CD записи музыки Альфреда Шнитке

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила к 85-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке альбом с не издававшимися на СD записями его музыки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании. Альбом состоит из двух дисков.

"Концертные записи сочинений Альфреда Шнитке 1977-1990 годов - основная часть альбома. "Посвящение Прокофьеву, Шостаковичу и Стравинскому", Вторая соната для скрипки, фортепианный и скрипичный концерты звучат в исполнении выдающихся музыкантов: Геннадия Рождественского, Виктории Постниковой, Александра Бахчиева, Лианы Исакадзе, Владимира Сканави, Элисо Вирсаладзе, Квартета имени Бородина, Владимира Крайнева, Гидона Кремера, Дмитрия Китаенко", - рассказали в пресс-службе.

Особый интерес для меломанов, считают в компании, представляет запись московской премьеры Кончерто гроссо № 4 / Симфонии № 5 со вступительной речью Геннадия Рождественского, сделанная на авторском вечере композитора. Слушатели смогут полностью погрузиться в атмосферу "живых концертов", на которых звучали премьеры Шнитке.

Каталог произведений Шнитке включает более 70 названий. Среди них оперы - "Одиннадцатая заповедь" (1962), "Жизнь с идиотом" (1991) и "Джезуальдо" (1993), балет "Лабиринты" (1971), оратория "Нагасаки" (1958), прелюдия памяти Дмитрия Шостаковича (1975), кантата "История доктора Иоганна Фауста" (1994). Кроме того, им написана музыка к десяткам фильмов, в том числе - "Комиссар" (режиссер Александр Аскольдов, 1967), "Ты и я" (режиссер Лариса Шепитько, 1971), "Восхождение" (режиссер Лариса Шепитько, 1976), "Экипаж" (режиссер Александр Митта, 1979), "Осень" (режиссер Андрей Хржановский, 1982), "Сказка странствий" (режиссер Александр Митта, 1983).