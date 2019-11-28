{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фирма "Мелодия" выпустила ранее не изданные на CD записи музыки Альфреда Шнитке

В компании считают, что особый интерес представляет запись московской премьеры Кончерто гроссо № 4 / Симфонии № 5 со вступительной речью Геннадия Рождественского

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила к 85-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке альбом с не издававшимися на СD записями его музыки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании. Альбом состоит из двух дисков.

"Концертные записи сочинений Альфреда Шнитке 1977-1990 годов - основная часть альбома. "Посвящение Прокофьеву, Шостаковичу и Стравинскому", Вторая соната для скрипки, фортепианный и скрипичный концерты звучат в исполнении выдающихся музыкантов: Геннадия Рождественского, Виктории Постниковой, Александра Бахчиева, Лианы Исакадзе, Владимира Сканави, Элисо Вирсаладзе, Квартета имени Бородина, Владимира Крайнева, Гидона Кремера, Дмитрия Китаенко", - рассказали в пресс-службе.

Особый интерес для меломанов, считают в компании, представляет запись московской премьеры Кончерто гроссо № 4 / Симфонии № 5 со вступительной речью Геннадия Рождественского, сделанная на авторском вечере композитора. Слушатели смогут полностью погрузиться в атмосферу "живых концертов", на которых звучали премьеры Шнитке.

Каталог произведений Шнитке включает более 70 названий. Среди них оперы - "Одиннадцатая заповедь" (1962), "Жизнь с идиотом" (1991) и "Джезуальдо" (1993), балет "Лабиринты" (1971), оратория "Нагасаки" (1958), прелюдия памяти Дмитрия Шостаковича (1975), кантата "История доктора Иоганна Фауста" (1994). Кроме того, им написана музыка к десяткам фильмов, в том числе - "Комиссар" (режиссер Александр Аскольдов, 1967), "Ты и я" (режиссер Лариса Шепитько, 1971), "Восхождение" (режиссер Лариса Шепитько, 1976), "Экипаж" (режиссер Александр Митта, 1979), "Осень" (режиссер Андрей Хржановский, 1982), "Сказка странствий" (режиссер Александр Митта, 1983).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мнение
Богатые американцы жаждут крови: захватывающий детектив "Достать ножи"
Тамара Ходова — о политическом памфлете под прикрытием остросюжетной истории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС