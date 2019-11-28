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Гранты авторам фильмов за съемки в узнаваемых местах Москвы составят до 9 млн рублей

Заявки на выплаты можно подавать ежегодно с 1 января по 31 марта

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Авторы кино смогут получить от 3 до 9 млн рублей за съемки полнометражных фильмов в узнаваемых местах Москвы, размер гранта будет зависеть от доли присутствия в кино городских пейзажей. Об этом следует из документов, размещенных на портале мэра и правительства Москвы.

"Финансовая поддержка предоставляется в зависимости от размера доли хронометража времени показа общественных пространств города Москвы от общего хронометража фильма. Для фильмов, хронометраж которых составляет более 52 минут от 10% до 19% - 3000 тыс. рублей. От 20% до 29% - 6000 тыс. рублей. От 30% - 9000 тыс. рублей", - говорится в документе.

Уточняется, что для фильмов, хронометраж которых составляет меньше 52 минут, выплаты за эти же доли показа общественных пространств города составят соответственно 1 млн, 2 млн и 3 млн рублей. Для картин, ставших победителями международных конкурсов и фестивалей, объем грантов будет увеличен в два раза. Прием заявок на предоставление финансовой поддержки будет осуществляется ежегодно с 1 января по 31 марта.

26 ноября столичные власти приняли постановление, которое вводит экспериментальный механизм выплаты грантов отечественным кинопроизводителям, осуществляющим съемки в узнаваемых локациях Москвы. Отмечалось, что для получения выплаты авторам необходимо будет соблюсти ряд требований: фильмы должны иметь прокатное удостоверение, их показ в кинотеатрах или по телевидению должен был произойти в году, предшествующем году подачи заявки на грант или в этот же год, но не позднее даты окончания приема заявок.

Кроме того, съемки должны проходить на хорошо узнаваемых и широко известных за пределами города общественных пространствах Москвы. А студия, которая делает проект, должна быть зарегистрирована в России.

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Россия
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