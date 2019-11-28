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Кустурица планирует снять русских актеров в своей киноверсии "Преступления и наказания"

При этом режиссер пока не определился, в какой стране будет снимать картину
Эмир Кустурица (слева) Светлана Латынина/ТАСС
Описание
Эмир Кустурица (слева)
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант, обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы Эмир Кустурица планирует привлечь русских актеров на роли в фильме по своему будущему роману, за основу которого взят сюжет книги Федора Достоевского "Преступление и наказание". Об этом он сообщил в четверг журналистам в Иркутске, куда приехал с группой The No Smoking Orchestra в рамках мирового гастрольного тура.

"Там будут русские актеры, Порфирий Петрович (пристав следственных дел в романе Достоевского - прим. ТАСС) будет русский. Я думаю, что закончу роман в первой половине 2020 года, и потом буду планировать, что и как дальше", - сказал режиссер, отвечая на вопрос ТАСС.

Он не уточнил, кто из русских актеров бы мог сняться в его фильме, а также сообщил, что еще не определил, в какой стране будет снимать картину. Сам режиссер в будущем фильме сниматься не планирует.

Роман Достоевского "Преступление и наказание" был написан в 1866 году. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге. Студент Родион Раскольников, испытывая финансовые трудности и вынужденный уйти из университета из-за отсутствия денег, обращается к процентщице Алене Ивановне. Постепенно в сознании героя созревает идея ее убийства. В версии Кустурицы старуха-процентщица убьет Раскольникова, а не наоборот.

Кустурица - сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки "Большой", в котором участвуют известные российские музыканты. Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие в создании более чем 30 фильмов.

Теги
РоссияСербияКустурица, Эмир
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