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Сотрудничество в рамках СНГ

Избран председатель совета при базовой организации СНГ по сохранению всемирного наследия

Его возглавит Наталья Хвир

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь Наталья Хвир возглавила экспертный совет при базовой организации СНГ в сфере сохранения всемирного наследия. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Института Наследия им. Лихачева.

"28 ноября в рамках международного конгресса "Всемирное наследие стран СНГ" состоялось учредительное заседание экспертного совета при Институте Наследия - базовой организации государств-участников СНГ в сфере сохранения всемирного наследия. <...> Присутствовавшие утвердили положение о совете и избрали председателя. Единогласным решением им стала <...> Наталья Хвир", - сказали в пресс-службе.

Хвир заявила, что приоритетом в работе на предстоящий год считает координацию усилий стран СНГ в продвижении выдающихся объектов на международной арене. "Мы также должны поддерживать номинации друг друга в ЮНЕСКО, готовить трансграничные, совместные номинации, популяризировать совместное наследие наших стран. Моя задача - координировать и вдохновлять эту работу", - цитируют ее в пресс-службе.

Руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Института Наследия Надежда Филатова в качестве планов на 2020 год предложила совету провести мониторинг объектов и проектов, перспективных с точки зрения совместного номинирования в ЮНЕСКО. Также вновь созванный учредительный совет базовой организации принял решение обратиться в исполком СНГ с просьбой пригласить Азербайджан, Узбекистан и Молдову присоединиться к документу о базовой организации.

В заседании приняли участие страны-подписанты документа о базовой организации, принятого в 2014 году. Это Армения, Беларусь, Казахстан и Таджикистан. Представитель еще одной страны-подписанта - Киргизии - не смог принять участие в заседании по состоянию здоровья.

Четвертый международный конгресс "Всемирное наследие стран СНГ: культурное наследие как фактор развития и наращивания сотрудничества и диалога" проходит в Институте Наследия 27-28 ноября.

Теги
БелоруссияСотрудничество в рамках СНГ
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