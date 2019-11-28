Фильм Чарли Чаплина покажут на Хайнаньском кинофестивале в Китае

САНЬЯ /Китай/, 28 ноября. /ТАСС/. Шедевры мирового кинематографа будут демонстрироваться на 2-м Международном кинофестивале острова Хайнань, который пройдет с 1 по 8 декабря в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Как сообщил портал " Наньхайван ", легендарные киноленты будут показаны в программе "Классика возвращается".

По словам организаторов, это станет одним из сюрпризов праздника кино - показ классических кинолент состоится на Хайнаньском фестивале впервые.

Одним из шедевров, который увидит курортный городок Санья уже на следующей неделе, станет картина Чарльза Чаплина "Золотая лихорадка" (1925 год). Для исполнения главного саундтрека к фильму приглашен известный американский дирижер и композитор Тимоти Брок, аранжировщик музыкальных произведений первой половины ХХ века.

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань представит киноленты из десятков стран. В нем примут участие кинематографисты со всего мира. Программа фестиваля предусматривает кинопоказы под открытым небом на берегу моря и проведение Форума российско-китайских кинопроизводителей.

Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые состоялся в декабре 2018 года. Мероприятие официально объявлено "одним из главных кинофестивалей КНР". Праздник кино проводится при поддержке хайнаньской администрации и с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На первом хайнаньском кинофестивале присутствовали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан.

На втором кинофоруме впервые будет вручаться недавно учрежденная награда "Золотой кокос" за лучшие полнометражный и короткометражный художественные фильмы, а также документальную киноленту.