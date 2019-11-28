В российских музеях рассказали, что изменится после получения ими федерального статуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Руководители региональных музеев, переходящих в 2020 году в федеральное подчинение, рассчитывают за счет изменения статуса увеличить заработную плату сотрудникам и расширить реставрационную программу. Об этом рассказали в интервью ТАСС директор ГМЗ "Павловск" под Санкт-Петербургом Вера Дементьева, и.о. директора объединенного Псково-Изборского музея, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев и директор Приморского государственного музея им. В. К. Арсеньева Виктор Шалай.

В ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме объявили, что по инициативе Министерства культуры несколько музеев в регионах получат федеральный статус, в их числе музеи на Дальнем Востоке, под Санкт-Петербургом, в Калужской и Псковской областях.

"Не могу сказать, что нам было плохо в городе, но решения о передаче ГМЗ "Павловск" в федеральное подчинение следовало ожидать, это откроет новые перспективы для нашего музея, и вполне заслуженные перспективы", - сказала ТАСС Дементьева.

По ее словам, пока рано говорить о том, насколько изменится объем и схема финансирования музея после федерализации, но уже сейчас можно сделать некоторые расчеты. "У сотрудников федерального музея даже зарплаты чуть побольше. Я не знаю пока, как изменение статуса повлияет на финансирование музея, еще только решен вопрос о выделении средств под реализацию госзадания, пока не рассматривались наши реставрационные планы. Хотелось бы, конечно, чтобы этот переход был без всяких потерь по времени и безболезненный с точки зрения планов", - отметила она.

На рост зарплаты музейным работникам надеется и глава Псково-Изборского музея. "Федеральный музей - это прежде всего повышение заработной платы сотрудникам, это новые должности, которых у нас в региональных музеях просто нет. И это решение о более удобной выставочной деятельности, потому что все находится в одной системе - меньше согласований с Москвой", - сказал Голышев.

Преимущества федерализации

Приморский государственный музей им. В. К. Арсеньева рассчитывает за счет федерализации не только улучшить свои позиции, но и помочь коллегам за счет перераспределения региональных средств.

"Статус федерального государственного учреждения - это иные возможности для ведения основной деятельности. Сегодня дефицит бюджета нашего музея составляет 40%, и поверьте, это не единичный случай для нашей отрасли. Недофинансирование основных потребностей учреждений, к сожалению, норма, и для нас переход в федеральное ведение - это в первую очередь возможность исправить для себя эту ситуацию. Федерализация самого крупного дальневосточного музея позволит снять часть управленческой нагрузки с профильного органа исполнительной власти, а также сэкономить сумму нашего содержания, перераспределив ее на потребности иных учреждений", - рассказал ТАСС директор музея.

ГМЗ "Павловск" станет федеральным уже в первом квартале 2020 года, а для того, чтобы состоялась федерализация Псково-Изборского музея, необходимо выполнить еще несколько формальностей. Работа по изменению статуса там началась с июля, когда объединились два музея - псковский и изборский.

"Это было одно из условий. Приезжали эксперты Министерства культуры РФ, они определили те филиалы нашего музея, которые войдут в федеральный музей. Также был решен вопрос о фондах, которые будут переданы на федеральный уровень. Поскольку музей состоит из шести филиалов, вопрос [получения федерального статуса] несколько более длительный, чем могло показаться в начале", - уточнил Голышев.

В Калужской области статус региональных музеев повышается за счет их присоединения к имеющим федеральное подчинение. В 2020 году Калужский музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского берет в свое подчинение Научно-мемориальный музей профессора Жуковского "ЦАГИ", а Музей маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова присоединится к федеральному Музею Победы.

Дирекция музея Жукова рассчитывает, что федерализация поможет решить финансовые проблемы. "Мы на самообеспечении. Очень много тратится на освещение, отопление, потому что здание большое [534 кв. м], мы нередко экономим. У нас шикарная диорама, которая требует реставрации. Мы вызывали [специалистов] из студии [военных художников] Грекова, нам выставили многомиллионный счет. Откуда у нас такие деньги? В музее Жукова много жемчужин, мы рассчитываем, что будет значительно лучше", - сказала ТАСС заведующая экспозиционным отделом музея Жукова Ирина Володина.

Восстановить утраченное, вернуть похищенное

Павловск, как отметила Дементьева, всегда считали федеральным музеем по аналогии с другими музеями-заповедниками в пригородах Санкт-Петербурга, но его объекты до настоящего времени находятся в ведении петербургской администрации.

"Необходимо уточнить, чтобы не возникало путаницы про статус Павловска: как объект культурного наследия, он всегда имел федеральное значение. А как государственное учреждение имел функциональную подчиненность Комитету по культуре Петербурга. Здания и сооружения ГМЗ "Павловск" принадлежат городу, а коллекция - по частям: историческая коллекция в собственности РФ, приобретенная за счет средств бюджета города - в собственности Санкт-Петербурга", - объяснила Дементьева.

Она сообщила, что в Павловске реализуются несколько программ, которые можно охарактеризовать девизом "Восстановить утраченное, вернуть похищенное". Музею часто приходится искать средства на пополнение коллекции, когда представляется возможность вернуть вещи, похищенные фашистами во время Великой Отечественной войны или распроданные советским правительством в 1930-е годы.

"Сейчас много наших бывших предметов попадают на аукционы - то книги Павловской дворцовой библиотеки, то другие предметы, и нам оперативно нужно решать вопросы их приобретения. Потому что аукцион пройдет - и все, потом ищи этого покупателя, и неизвестно, согласится ли он продать вещи или подарить. Есть программа поиска, она серьезная. У нас много друзей за рубежом, которые мониторят специально для нас, загодя нас предупреждают, что такие-то вещи могут появиться", - рассказала Дементьева.

Однако, по ее словам, рассчитывать на государственное финансирование в приобретении экспонатов не приходится - в этих случаях музей привлекает помощь меценатов. "В части приобретения вещей государство не может быть оперативным - нужно много времени иметь, чтобы согласовать финансирование. Никто не будет годами ждать, когда мы сможем покупать. Несколько раз в год мы такие вещи покупаем, привлекая, конечно, благотворителей", - объяснила директор музея-заповедника.

У музея есть партнерские проекты в сфере реставрации, например, планируется совместно с РЖД заняться воссозданием Музыкального вокзала в Павловске. Но основное финансирование дирекция музея надеется получить от государства. Первым в очереди на реставрацию, по словам Дементьевой, будет Краснодолинный участок Павловского парка. "Послевоенная реставрация туда не шагнула, и там практически совсем разрушающиеся объекты - Елизаветин павильон, мост, Каскад, Руинный павильон. Очень не хватает Павловскому парку шарма этой территории, это последняя постройка гениального Камерона, здесь он в полной мере проявил свое творчество", - сказала Дементьева.

Больше посетителей

Псковским музеям в реставрации помогает Всемирный банк, с его помощью реставрируются памятники, расположенные в историческом центре Пскова - Плоская, Высокая и Варлаамовская башни а также Поганкины палаты. Псковский кремль планируется реставрировать в рамках федеральной программы "Кремли России". Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что именно федеральный статус музеев позволит привлечь дополнительное финансирование на реставрацию Псковского кремля и Изборской крепости и развитие музейной деятельности региона, поэтому администрация области сама инициировала этот процесс.

Голышев уверен, что после открытия отреставрированных объектов существенно возрастет число посетителей Псково-Изборского музея. "Мы считаем, что без всяких проблем в два раза увеличим количество посетителей и туристов нашего заповедника. Сейчас у нас порядка 1 млн человек, на следующий год должно быть 1,5 млн человек, а еще через год - 2 млн человек как минимум", - сказал он.

Калужский музей маршала Жукова также рассчитывает, что за счет присоединения к Музею Победы вырастет число посетителей. Ежегодно музей Жукова посещают около 16 тыс. человек, там проводятся экскурсии для школ и студентов, часто приезжают жители соседних регионов.

Приморский государственный музей переходит на федеральный уровень со всей филиальной сетью, а это пять музеев в малых городах Приморья. "Новый статус музея означает, что теперь он будет функционировать в рамках одного ведомственного подчинения с ведущими музеями страны. Это дает новые возможности для совместной деятельности в различных областях. Приморье от этого только выиграет: новые выставки, конференции, профессиональные обмены, новые музейные объекты, исторические маршруты, приведенные в порядок исторические и природные объекты. Качественная работа музея положительно сказывается на разных сферах: образовании, социальной сфере и, конечно, туризме", - отметил Шалай.