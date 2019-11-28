В Нижнем Новгороде появится "клон" Пушкинского музея

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Нижегородский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) и Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина подписали в четверг в Москве соглашение о сотрудничестве, в церемонии приняли участие губернатор Глеб Никитин и директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак. Филиал ГЦСИ ждет переформатирование.

Нижегородский филиал, как и другие филиалы ГЦСИ, переходит в ведение Пушкинского музея.

"Мы пытаемся "клонировать" сущность Пушкинского музея на разные территории", - отметила Лошак.

В июле этого года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Государственный центр современного искусства перейдет в ведение Пушкинского музея. Процесс передачи должен быть завершен до конца 2019 года. Сейчас ГЦСИ - сетевая организация, центры которой открыты в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владикавказе, Томске, Самаре, Саратове.

Решение о сотрудничестве с Нижегородской областью приняли с целью продвижения и развития филиала ГЦСИ как институции в составе Пушкинского музея. Также результатом совместной работы должно стать повышение доступности коллекций и образовательных программ через создание филиалов. Во время подписания глава ГМИИ им. А.С. Пушкина и глава Нижегородской области объявили о направлениях сотрудничества и совместных проектах. "Нам хочется сделать что-то такое, что станет частью нового большого движения", - сказала директор ГМИИ им. Пушкина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал соглашение конкретным документом "с конкретными мероприятиями, приуроченными к годам". В планах у партнеров - провести фестиваль графики с номинантами премии французской графики в Нижнем Новгороде, а также провести выставку победителей премии Дюшана в регионе.

О музее

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылся в 1912 году. Собрание ГМИИ им. А.С. Пушкина насчитывает свыше 670 тыс. произведений живописи и скульптуры, графических работ, произведений прикладного искусства, памятников археологии и нумизматики, художественной фотографии. В 1991 году ГМИИ им. А.С. Пушкина внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.