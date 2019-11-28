Потомственные ниндзя "Курондо" выступят в Доме музыки в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Группа потомственных ниндзя "Курондо" впервые выступит в Москве 22 декабря со спектаклем, который объединит аутентичную японскую музыку и боевые искусства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Московского международного Дома музыки, где пройдет представление.

"В Камерном зале Дома музыки прославленная труппа единственный раз в столице покажет спектакль "История ниндзя", объединяющий акробатические трюки, приемы редкого боевого искусства ниндзюцу, аутентичную музыку Японии XVI века и оригинальный видеоряд", - говорится в сообщении.

В составе труппы приедет Ига Манами, прямая наследница знаменитого японского ниндзя Хаттори Ханзо. Вместе с мужем Курои Хироси она хранит традиции предков, передает философию и технику боевого искусства ниндзюцу ученикам в основанных четой Музее и Академии ниндзя.

Вместе с "Курондо" выступит ансамбль японской музыки Wa-On при Московской консерватории - единственный в России профессиональный коллектив исполнителей на традиционных японских музыкальных инструментах (кото, сякухати, сямисэн, тайко).