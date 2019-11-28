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МХАТ им. Горького проведет творческую лабораторию для современных драматургов

Прием заявок на участие в проекте начнется 1 декабря

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Всероссийский проект "Цех драматургов", в рамках которого состоится постановка пьес современных авторов, пройдет в МХАТ имени М. Горького. Прием заявок на участие в проекте начнется 1 декабря, сообщила в четверг на пресс-конференции руководитель проекта, драматург Ольга Михайлова.

"Мы объявляем конкурс, чтобы ребята написали и представили пьесы. Самые удачные пьесы мы покажем на фестивале следующей осенью. А трое лучших получат гранты по 800 тыс. на постановку своего произведения в театре", - сказала она.

Проект состоит из двух этапов. Первый - конкурс заявок, который пройдет с 1 декабря по 1 февраля. Участниками могут стать авторы моложе 40 лет. Судейская комиссия, состоящая из драматургов Елены Исаевой, Ольги Михайловой, Александра Железцова, художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Эдуарда Боякова и ректора ГИТИС Григория Заславского, отберет 8-10 авторов из Москвы и 5 из регионов, им будет предложено участие в семинарах.

Вторым этапом станет образовательная программа. Победители конкурса будут проходить обучение два раза в месяц на базе помещений МХАТ им. М. Горького. Драматурги из регионов смогут принимать участие дистанционно. Программа начнется 1 марта 2020 года и продлится до 1 ноября. По результатам семинарской работы будут написаны пьесы, лучшие из которых получат воплощение на сцене МХАТа.

В рамках проекта с декабря также начнутся читки современных пьес в МХАТ им. М. Горького.

Проект осуществляет фонд "Преображение" при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами проекта являются МХАТ им. М. Горького и ГИТИС.

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