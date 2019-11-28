Мадонна отменила три концерта из-за проблем со здоровьем

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Американская певица Мадонна отменила три концерта в Бостоне (штат Массачусетс) из-за проблем со здоровьем. Об этом поп-исполнительница сообщила в среду в своем Instagram.
"Пожалуйста, простите за такой неожиданный поворот событий. Ежедневная подготовка моего шоу доставляет мне наслаждение, и отмена выступления - это наказание для меня. Однако боль, которую я испытываю прямо сейчас, невыносима. Я должна отдохнуть и следовать советам врачей, тогда я смогу вернуться и стану сильнее", - написала Мадонна.
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Please forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain I’m in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can come back stronger and better and continue the Madame ❌ journey with all of you. #madamextheatre
Концерты в Бостоне были запланированы на 30 ноября, 1 и 2 декабря. Следующее выступление певицы намечено на 7 декабря в Филадельфии (штат Пенсильвания). Ее тур в поддержку 14-го студийного альбома Madame X стартовал 17 сентября в Нью-Йорке. В его рамках исполнительница также выступит в Майами-Бич (штат Флорида) и в европейских городах - Лиссабоне, Лондоне и Париже.