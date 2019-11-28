Мадонна отменила три концерта из-за проблем со здоровьем

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Американская певица Мадонна отменила три концерта в Бостоне (штат Массачусетс) из-за проблем со здоровьем. Об этом поп-исполнительница сообщила в среду в своем Instagram.

"Пожалуйста, простите за такой неожиданный поворот событий. Ежедневная подготовка моего шоу доставляет мне наслаждение, и отмена выступления - это наказание для меня. Однако боль, которую я испытываю прямо сейчас, невыносима. Я должна отдохнуть и следовать советам врачей, тогда я смогу вернуться и стану сильнее", - написала Мадонна.