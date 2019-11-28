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Главным режиссером Пермского театра оперы и балета станет Марат Гацалов

Он будет заниматься кастингом приглашенных режиссеров, созданием единого эстетического поля театра и формированием репертуарной политики

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Режиссер Марат Гацалов станет главным режиссером Пермского театра оперы и балета. Об этом журналистам сообщила пресс-служба театра.

Пермский театр оперы и балета после ухода с поста художественного руководителя дирижера Теодора Курентзиса перешел на новую модель управления во главе с генеральным директором Андреем Борисовым, который теперь вместе с главными дирижером, балетмейстером, хормейстером и директором оперной труппы занимается определением художественной стратегии театра. Теперь к этой команде присоединится и главный режиссер.

"С 1 декабря в Пермском театре оперы и балета появится главный режиссер. Им станет Марат Гацалов, известный российский режиссер, лауреат премии "Золотая Маска", в недавнем прошлом главный режиссер Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

Гацалов будет заниматься кастингом приглашенных режиссеров, созданием единого эстетического поля театра и формированием репертуарной политики совместно с генеральным директором и другими творческими лидерами театра. "Марат Гацалов - яркая и содержательная фигура в мире театра. Каждый его спектакль привлекает внимание критики и публики, его работы оказали влияние на целое поколение молодых режиссеров. С Маратом мы хорошо понимаем друг друга и те задачи, которые стоят сегодня перед Пермским театром оперы и балета", - цитирует пресс-служба генерального директора Пермской оперы Андрея Борисова.

Марат Гацалов - актер, режиссер, педагог, обладатель "Золотой Маски" в номинации "лучшая работа режиссера". В 2009 году окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства (мастерская Сергея Арцыбашева и Юрия Иоффе). В 2009-2012 годах был заместителем художественного руководителя Центра драматургии и режиссуры (ЦДР) в Москве, руководил творческой лабораторией "Мастерская на Беговой" при ЦДР. В 2010-2012 годах был главным режиссером Прокопьевского театра драмы, затем художественным руководителем Русского театра Эстонии в Таллине, работал главным режиссером Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге, а также поставил в Мариинском театре совместно с дирижером Валерием Гергиевым музыкальную драму "Саломея" Штрауса.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".

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РоссияПермский край
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