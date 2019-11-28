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Документальный фильм об Эрмитаже представят в Москве и Петербурге 12 декабря

В широкий прокат картина выйдет 19 декабря
Государственный Эрмитаж Руслан Шамуков/ТАСС
Описание
Государственный Эрмитаж
© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Масштабный документальный фильм о Государственном Эрмитаже, снятый итальянскими студиями в сотрудничестве с самим музеем, представят в Москве и Санкт-Петербурге 12 декабря. Как сообщили ТАСС в компании "Невафильм Emotion", которая выпустит проект в кинотеатрах России, прокат картины начнется 19 декабря.

"Премьерные показы фильма "Эрмитаж. Сила искусства" пройдут 12 декабря в Москве в Большом зале Новой Третьяковки и Санкт-Петербурге в кинотеатре "Аврора". Выход картины в России состоится при поддержке Итальянского института культуры в Москве и Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге", - рассказали в компании.

Гидом в картине выступил известный итальянский актер Тони Сервилло ("Великая красота", "Лоро"), который знакомит зрителей с Петербургом, зачитывает отрывки из произведений русской литературы, рассказывает о знаменательных событиях, разворачивавшихся в стенах Эрмитажа. В русской версии в роли рассказчика выступил Андрей Ургант. Режиссер фильма - Микеле Малли, сценаристы - Диди Ньокки и Джованни Пискалья.

Приглашенными гостями в фильме стали режиссер Александр Сокуров, посвятивший Эрмитажу свой фильм "Русский ковчег", а также генеральный директор музея Михаил Пиотровский. В фильме приняли участие куратор Библиотеки Конгресса в Вашингтоне Гарольд Лейх и директор Национальной галереи в Лондоне Габриэле Финалди. Саундтрек создал пианист и композитор Дмитрий Мячин.

"На экране пронесутся шедевры Леонардо, Рафаэля, Ван Дейка, Рубенса, Тициана и Рембрандта. Зрители заглянут в реставрационный центр "Старая Деревня", археологический отдел и отдел Современного искусства Государственного Эрмитажа, а также в здание Главного штаба, где хранится самое большое в мире собрание картин Матисса", - отметили в компании.

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