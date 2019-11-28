Замминистра культуры РФ Манилова удостоена испанской награды за развитие связей двух стран

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Cтатс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова была удостоена в четверг номерного креста испанского ордена "За гражданские заслуги", указ о присвоении подписал король Испании Филипп VI. Церемония вручения состоялась в четверг в резиденции посла Испании в Москве.

Орден "За гражданские заслуги" был учрежден королем Альфонсом XIII в 1926 году и вручается гражданам Испании и подданным других стран за выдающиеся деяния во благо Испании и ее народа.

На церемонии выступил глава испанской дипмиссии Фернандо Вальдеррам Пареха, который подчеркнул важность вклада Маниловой в развитие отношений Москвы и Мадрида и большое значение русской культуры для Европы. Заместитель министра в свою очередь отметила близость российской и испанской культур.

"В сердцах людей, живущих в России, такое пространство любви к Испании, которое мы должны вместе заполнять нашей работой. Наша любовь к Испании основана на близости наших культур, о которой мы даже можем не догадываться, - сказала Манилова, обращаясь к послу - В то же время наша любовь к Испании в значительной мере интуитивна. Она основана на том, что у нас очень близки темпераменты, нам очень нравятся ваши люди. Еще больше нам нравится, что мы нравимся вам".

Как отметила замглавы Минкультуры, музеи России рассчитывают стать "флагманом культурного сотрудничества" двух стран. "С сегодняшнего дня мы начинаем работать над проектом 2020 года. В конце марта, надеюсь, группа директоров главных российских музеев придет сначала в Малагу, а потом в Мадрид, где состоится большой российско-испанский музейный диалог", - сообщила она.