В Москве объявили победителей второй Национальной молодежной кинопремии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Приз II Национальной молодежной кинопремии за "Лучший полнометражный дебют" получила картина "Смотри как я" молодого режиссера Георгия Сальникова и продюсера Ильи Шемятова (Москва), церемония награждения победителей прошла в кинотеатре "Иллюзион", сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

"Со званием победителей в номинации "Лучший полнометражный дебют" ушли со сцены продюсер фильма "Смотри как я" Илья Шемятов и режиссер Георгий Сальников. Это фильм про двух молодых людей. Она - отчаянная девчонка, сбежавшая из детдома. Он - слепой парень, уставший от причуд богатого отца. Одним из продюсеров картины выступил Ярослав Жалнин, известный по роли Юрия Гагарина в фильме "Гагарин. Первый в космосе", - отметили в пресс-службе.

В номинации "Лучший документальный фильм" победила картина Дарьи Иванковой (Москва) о лидере группы "Черный обелиск" "Анатолий Крупнов. Он был...", лучшим анимационным фильмом стал "Соседи" Валентины Архиповой из Екатеринбурга, а лучшим короткометражным фильмом признана лента "Стрела" режиссера из Москвы Евгения Никитина. В категории "Лучший фильм, снятый на смартфон" победила лента Елены Габдлахатовой из Екатеринбурга "Моя ночь музыки".

В 2019 году на соискание Национальной молодежной кинопремии было прислано 225 работ. В шорт-лист вошли 19 кинематографистов из 10 регионов России: Воронежской, Московской, Свердловской, Ярославской, Челябинской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Хакасия, Пермского края, Краснодарского края и Москвы.

В состав профессионального жюри, которое оценивало участников, вошли кинорежиссеры Алексей Учитель, Владимир Хотиненко, Сергей Мирошниченко, Александр Котт, Владимир Котт, ректор Высшей школы кино "Арка" Дмитрий Котов, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, мультипликатор Наталья Дабижа, кинопродюсер Филипп Абрютин и другие.

Национальная молодежная кинопремия организована "Роскультцентром" - подведомственным учреждением Федерального агентства по делам молодежи (ФАДН). Центр поддержки молодежных творческих инициатив ответственен за координацию молодежных проектов в сфере культуры. Премия проводится второй год и своей целью ставит продвижение молодых и талантливых в российском кинематографе.