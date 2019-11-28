Первый виртуальный концертный зал открыли в Дербенте по нацпроекту "Культура"

МАХАЧКАЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал открыли в дагестанском городе Дербенте благодаря национальному проекту "Культура". Он является первым в городе и вторым в республике, сообщила ТАСС в четверг в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

"В Дербенте в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" на базе Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского появился первый в городе и второй в Дагестане виртуальный концертный зал, который оснащен современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом, что позволяет транслировать концерты в высоком качестве", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, с открытием этого зала, который рассчитан на 360 мест, "каждый желающий житель Дербента сможет послушать концерты известных российских коллективов и исполнителей в онлайн-режиме или в записи". "Так, на открытии зала, которое состоялось в среду, приняли участие более 350 человек. Их вниманию представили концерт "Портреты композиторов. Моисей (Мечислав) Вайнберг и Анатолий Лепин" в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки, который прошел недавно в Концертном зале П. И. Чайковского в Москве", - сообщил собеседник агентства, отметив, что "зрители остались довольны".

Он отметил, что на создание виртуального концертного зала было выделено более 5 млн рублей. "Планируется, что виртуальные концерты будут проходить в театре один раз в месяц, вход будет свободный для всех желающих", - заключил представитель Минкультуры республики.

Первый в Дагестане виртуальный концертный зал в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" появился в конце июня в Русском государственном драмтеатре им. М. Горького в Махачкале. На первом концерте в онлайн-режиме гала-концерт XVI Международного конкурса им. Чайковского послушали более ста человек.

В рамках нацпроекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах. Согласно паспорту нацпроекта, в рамках федерального проекта "Культурная среда" уже к 1 декабря 2019 года в России должно быть создано 80 таких залов. Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.