Мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский мультфильм "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых востребованных детских шоу в мире по версии международного исследовательского агентства Parrot Analytics. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании Animaccord, правообладателя мультсериала.

"Международное исследовательское агентство, Parrot Analytics, опубликовало результаты независимого исследования самых востребованных детских шоу в мире, в топ-5 которых попал российский мультсериал производства Animaccord, "Маша и Медведь", - отметили в пресс-службе.

Исследование проходило с 20 октября по 18 ноября 2019 года, было рассмотрено 20 тыс. детских шоу для детей от двух до 11 лет. Востребованность шоу измерялась, в частности, онлайн-запросами детского контента, онлайн-просмотрами детских шоу, интеракцией в социальных сетях.

В этом году мультсериал "Маша и Медведь" отмечает десятилетие. На данный момент мультфильм переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах мира. Летом 2019 года компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала под названием "Машины песенки".

Animaccord - международная медиа- и лицензионная компания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более 4 млрд просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. "Маша и Медведь" входят в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке (BrandTrends, апрель 2019 года).