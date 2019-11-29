Кунсткамера в Петербурге к 2022 году расширит экспозицию за счет ввода новых помещений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН в Санкт-Петербурге к 2022 году планирует существенно расширить экспозицию за счет ввода реконструированных помещений в историческом здании на Васильевском острове. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС директор музея Андрей Головнев.

К 2022 году, когда будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра Великого, готовится новая постоянная экспозиция, посвященная Петровской Кунсткамере, она разместится под куполом главного здания. Дополнительные помещения обустроят в таможенном здании XIX века, параллельно будет вестись строительство современного фондохранилища кунсткамеры на Заповедной улице в северной части Петербурга.

"У нас запускаются две стройки в параллели. Я очень надеюсь, что 2022 год будет временем, когда мы увидим результат. Реконструкция старой Кунсткамеры должна случиться в основном к 2022 году. Мы хотим создать новую постоянную экспозицию Петровской Кунсткамеры. Очень много сложностей на этом пути, связанных с затянувшейся проблемой ремонта, со сменой ведомственности. Мы надеемся с помощью царя Петра, его юбилея, "прорвать плотину" и осуществить реконструкцию в самом здании", - рассказал Головнев.

В таможенном здании, по словам директора музея, многие помещения не используются из-за затянувшегося ремонта, из-за этого пока нет возможности обустроить новые выставочные пространства.

"Это не основное здание, а, условно говоря, половина наших сегодняшних владений. Это перпендикулярное здание XIX века, идет его ремонт - с крыши до подвала. Мы очень надеемся, что он пойдет, потому что мы готовимся к реэкспозиции, но она должна идти за ремонтом, она не может проводиться в старых обваливающихся стенах. Сейчас там часть помещений вообще неактивна, потому что это прежние эпизоды ремонта, которые не доведены до конца, до сдачи в эксплуатацию", - пояснил он.

Проект создания нового комплекса фондохранилища, как сообщил Головнев, сейчас находится в начальной стадии - "архитекторы уже работают, но есть только первые наброски". Руководитель музея высказал пожелание, чтобы новый комплекс архитектурно перекликался с историческим зданием на Университетской набережной.

Новая экспозиция

При создании новых экспозиций музей будет применять современные технологии, не нарушая при этом сложившейся традиции показа коллекции.

"Мы хотим сделать экспозицию более мобильной. Коллекция у нас огромная, и мы бы хотели на две трети или даже на половину регулярно проводить ротацию постоянных выставок. Постоянная экспозиция не означает, что она недвижимая. Культ подлинника сохранится в Кунсткамере, да и сама она подлинник. Но чуть-чуть, со вкусом, с мерой создавать дополненную реальность, применять очень сдержанные аудиовизуальные, медиа-эффекты можно прямо в экспозиции", - сказал Головнев.

Параллельно с обновлением постоянной экспозиции музей планирует регулярно проводить временные выставки. Большая экспозиция готовится совместно с Русским географическим обществом. "Она будет про открытия, про то, что такое Россия, ее народы, этнография, география. Мы планируем в перспективе создать зал РГО в Кунсткамере", - сказал директор музея.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (МАЭ РАН) - один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Он является преемником первого российского государственного публичного музея, знаменитой Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. Сейчас Кунсткамера действует как музей антропологии и этнографии, ведет активную научную работу. Коллекция музея насчитывает свыше 1,2 млн единиц хранения.