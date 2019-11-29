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В России 2022 год будет Годом народного искусства

По словам президента, "важно хорошо и содержательно наполнить программу года, учесть особенности каждого региона"

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей провести в РФ Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

На заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям глава государства напомнил, что 2019 год "по инициативе Организации Объединенных Наций объявлен Международным годом языков коренных народов". На нынешнем совещании он предложил обсудить, как мероприятия года прошли в России.

"Ранее уже предлагалось провести в России Год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов", - констатировал Путин. "Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году", - согласился президент с идеей. По его словам, "важно хорошо и содержательно наполнить его [года] программу, учесть особенности каждого региона".

Теги
Россия
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