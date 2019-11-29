Покрас Лампас расписал фасад магазина Dover Street Market в Лондоне

ЛОНДОН, 29 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Российский художник-каллиграфист Покрас Лампас покрыл росписью фасад лондонского магазина Dover Street Market. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Instagram.

"Не пропустите - инсталляция находится в самом центре", - написал художник, указав адрес магазина на улице Хеймаркет, известной своими театрами и ресторанами.

Ранее в интервью ТАСС он рассказал, что проект стал итогом сотрудничества с Рей Кавакубо - художницей и дизайнером японского бренда Comme des Garсons, которая владеет международной сетью магазинов модной одежды.

Принты с рисунками Покраса Лампаса на черном фоне закреплены на массивных щитах из ДСП, которыми закрыты витрины магазина. Рядом выстроилась очередь желающих попасть внутрь, передает корреспондент ТАСС с места событий. Многие останавливаются, чтобы сфотографироваться с инсталляцией.