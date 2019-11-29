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Выставку художников России и Турции открыли в Петербурге в честь перекрестного года

В экспозиции представлено около 100 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Экспозиция картин российских и турецких художников открылась в пятницу в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. Событие состоялось в рамках международного фестиваля "Санкт-Петербург - Турция", ставшего частью перекрестного Года культуры и туризма России и Турецкой Республики, рассказал журналистам председатель Санкт-Петербургского общества научных и культурных связей с Турцией Александр Колесников.

"Это семеро стамбульских художников, довольно известных, и художники Академии Штиглица. Выставка ранее была проведена в Стамбуле, сейчас она представлена в Петербурге. Всего выставлено около 100 работ, они очень интересные, в разных манерах. В Турции ее посетили около 10 тыс. человек", - рассказал Колесников.

Российско-турецкую выставку "Санкт-Петербург и Стамбул - история, отраженная в воде..." ранее на протяжении месяца демонстрировали в здании культурного центра "Кетхюда Хамам" в Стамбуле. В Академии Штиглица посетители смогут увидеть ее до 16 декабря.

Финальным торжественным мероприятием основной программы фестиваля стало выступление в отеле "Амбассадор" в пятницу турецкого театра теней "Карагёз". "Это очень старинный театр, народный театр. Там есть два главных персонажа: один - хитрый, а другой, наоборот, наивный. Его очень любят смотреть дети в Турции", - представил выступление артистов журналистам генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Юнус Белет.

Глава общества научных и культурных связей с Турцией напомнил, что фестиваль "Санкт-Петербург - Турция" открыла в апреле выставка снимков российских городов из коллекции султана Абдул-Хамида II, сделанных турецкими фотографами в XIX веке. "Выпущен силами народной дипломатии прекрасный фотоальбом этих работ", - отметил Колесников. Среди других мероприятий фестиваля на протяжении последних месяцев он также назвал концерты петербургской фолк-группы "Иван-чай" в нескольких турецких городах, семинары тюркологов двух стран в университете Мармара в Стамбуле, выставку документов о российско-турецких взаимоотношениях с XVIII до XX века в Российской национальной библиотеке и многое другое.

Перекрестный Год культуры и туризма России и Турции был открыт 8 апреля в Москве министрами двух стран. Его программа включает несколько десятков мероприятий: это концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления. Фестиваль "Санкт-Петербург - Турция" организован Санкт-Петербургским обществом научных и культурных связей с Турцией при поддержке Министерства иностранных дел России и Министерства культуры РФ.

Теги
ТурцияРоссияСанкт-Петербург
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