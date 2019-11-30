Премьеру спектакля о судьбах артистов балета представили в одном из петербургских театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьеру постановки "Три товарища?" о судьбах танцовщиков, посвятивших жизнь сцене, представили в субботу в петербургском театре "Приют комедианта". Спектакль, авторами которого выступили солист Мариинского театра Юрий Смекалов, а также современный писатель Александр Цыпкин, соединил вместе литературу, балет и драматический театр.

"В спектакле "Три товарища?" мы говорим о проблемах и переживаниях, с которыми сталкиваются все балетные артисты. В 38-40 лет, в финале танцевальной карьеры, каждый из нас должен ответить на сложный вопрос: а что дальше? <…> Я знаю множество реальных историй из жизни балетных - драматические и смешные, о триумфах и о трагической несправедливости - они и стали основой для [постановки]. Вместе с Александром Цыпкиным мы объединили их в три сюжетные линии, судьбы трех товарищей - артистов балета, которым предстоит начать жизнь заново", - рассказал ТАСС в преддверии премьеры хореограф-постановщик и автор идеи Смекалов.

В свою очередь Цыпкин отметил в беседе с ТАСС, что текст, созданный для постановки, появился на основе одной из его бесед со Смекаловым, в которой тот рассказывал о несложившихся судьбах балетных танцовщиков. "Содержание простое: едет молодой человек к девушке - мы понимаем, что девушка балетная, и рассказывает о том, как он сходил в Мариинский театр и познакомился с тремя людьми, у которых в балете не получилось. И мы выясняем, почему... и параллельно всплывают человеческие истории у каждого", - рассказал он.

В постановке задействованы солисты Большого и Мариинского театров, а также независимые танцовщики и драматические артисты. Смекалов пояснил, что структура спектакля выстроена таким образом, что каждая сюжетная линия сначала развивается в тексте, а затем достигает кульминации в танце каждого из героев. "Таким образом мы даем зрителю возможность по-новому взглянуть на танец: увидеть, как конкретное содержание может быть воплощено в движении", - сказал он. "Финал в некоторой степени неожиданный, поэтому я надеюсь, что будет интересно наблюдать за развитием", - отметил Цыпкин.

Смекалов не исключил, что спектакль покажут и в других городах России. "Ближайшая задача для нас - представить премьеру. Но верю, что спектакль будет интересен не только петербуржцам. У "Приюта комедианта" в последние сезоны активная гастрольная жизнь, думаю, и "Три товарища?" будут выезжать", - отметил он. Петербургские зрители смогут увидеть спектакль также 1 декабря, 21 и 22 января.

Об авторах

Смекалов - солист Мариинского театра, обладатель Национальной театральной премии "Золотая маска", хореограф. Он является автором спектаклей в Большом и Мариинском театрах, Самарском театре оперы и балета, театре "Приют комедианта" и других. Он также основал творческое объединение M.A.D. Company - независимую танцевальную компанию, выпускающую балетные спектакли в России и за рубежом.

Цыпкин - авторов бестселлеров "Женщины непреклонного возраста", "Девочка, которая всегда смеялась последней" и других. Он также является автором литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", в рамках которого прозу читают сами авторы и известные артисты, среди которых Константин Хабенский, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Анна Михалкова, Андрей Ургант и другие.